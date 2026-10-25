Spittal: Diakonie de La Tour eröffnet neuen inklusiven Wohnverbund

Das maßgeschneiderte Stufenmodell begleitet junge Menschen mit Behinderung gezielt auf dem Weg in die eigene Wohnung, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Wohnverbunds der Diakonie de La Tour baut die Stadt ihr Betreuungsangebot für junge Menschen mit Behinderung aus. Vier zusätzliche teilbetreute Plätze sowie eine Trainingswohnung ergänzen ab sofort die bereits bestehenden acht vollbetreuten Einheiten. Das Ziel: Künftig stehen drei flexible Wohnformen bereit, die sich exakt am Bedarf der Bewohner orientieren.

Vom begleiteten Alltag bis zum ersten eigenen Mietvertrag

Der Kern des Vorhabens liegt im abgestuften Betreuungskonzept. Während in den klassischen Wohngemeinschaften eine Rundum-Betreuung garantiert ist, managen die Bewohner der teilbetreuten Plätze ihren Alltag weitgehend auf eigene Faust. Fachkräfte greifen ihnen nur noch punktuell unter die Arme – etwa bei der Haushaltsführung, bürokratischen Erledigungen oder Freizeitplänen. In der Trainingswohnung können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen schließlich den Ernstfall proben: das weitgehend eigenständige Wohnen mit gezielter Assistenz. Langfristiges Ziel sei der vollständige Auszug in ein selbstbestimmtes Zuhause ohne externe Betreuung.

Geförderter Wohnbau

Das Angebot ist baulich in eine moderne Anlage der Wohnbaugesellschaft „Neue Heimat“ im Herzen von Spittal eingebunden. Das Gesamtprojekt umfasst zwei Gebäude mit insgesamt 32 Wohnungen, 32 geförderten Tiefgaragenplätzen und einer Gewerbefläche. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 7,56 Millionen Euro. Bereits im März 2023 waren am Standort in der 10.-Oktober-Straße die ersten acht vollbetreuten Plätze angelaufen. Mit dem jetzigen Ausbau schließt sich der Kreis. Das Land Kärnten stützte das Gesamtprojekt mit rund sechs Millionen Euro aus der Wohnbauförderung; die laufenden Betreuungs- und Assistenzleistungen finanziert das Budget der Kärntner Chancengleichheit.

Politik betont Wert von Selbstbestimmung

„Leistbares Wohnen ist eine wesentliche Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Mit unserer Wohnbauförderung schaffen wir modernen Wohnraum und ermöglichen zugleich Wohnangebote, die unterschiedliche Lebenssituationen und Bedürfnisse berücksichtigen. Der Wohnverbund in Spittal zeigt, wie geförderter Wohnbau und soziale Verantwortung sinnvoll miteinander verbunden werden können“, unterstreicht Wohnbaureferentin LHStv. Gaby Schaunig. Auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger sieht in dem Spittaler Projekt einen zentralen Meilenstein: „Selbstbestimmung ist ein Recht, das für alle Menschen gelten muss. Dazu gehört auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie und wo man leben möchte. Mit diesem Wohnverbund schaffen wir Perspektiven für junge Menschen mit Behinderung, ihren Alltag zunehmend eigenständig zu gestalten und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.“ Beide Politikerinnen bedankten sich ausdrücklich bei den Betreuungskräften der Diakonie de La Tour für deren täglichen Einsatz im Sinne gelebter Inklusion.