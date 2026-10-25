Run4Memory in Liebenfels: 2.875 Euro für Kärntner Demenz-Hilfe

Beim ersten „Run4Memory“ in Liebenfels gingen insgesamt 333 Sportbegeisterte über Distanzen von einem, fünf und zehn Kilometern an den Start. Im Vordergrund stand dabei kein Wettkampf, sondern ein sichtbares Zeichen für Betroffene und deren Angehörige. Die Benefizveranstaltung fand im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ in enger Zusammenarbeit mit der Pflegenahversorgung statt. Nun steht das Endergebnis fest: Stolze 2.875 Euro kamen an Reinerlös zusammen und wurden feierlich übergeben.

Initiative aus drei Kärntner Gemeinden

Hinter der Sportveranstaltung steht Verena Schatz, die als Pflegenahversorgerin in Liebenfels, St. Urban und Glanegg tätig ist. Gemeinsam mit der Gesundheitsförderung des Landes Kärnten setzte sie die Idee in die Realität um. „In den drei Gemeinden, die ich als Pflegenahversorgerin betreue, setzen wir uns bereits intensiv mit dem Thema Demenz auseinander. Mit dem Run4Memory wollten wir diese Sensibilisierung hinaus in die Bevölkerung tragen, Generationen verbinden und zeigen: Demenz geht uns alle an. Wenn wir dabei gleichzeitig gemeinsam Bewegung und etwas Gutes tun können, ist das für mich die schönste Verbindung“, erklärt Schatz die Motivation hinter dem Event.

Offizielle Scheckübergabe

Bei der offiziellen Scheckübergabe würdigte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner das Engagement aller Mitwirkenden:„Der Run4Memory hat gezeigt, wie viel man gemeinsam bewegen kann – für die eigene Gesundheit, aber auch für Menschen, die Unterstützung brauchen. Mein Dank gilt allen Läuferinnen und Läufern sowie den Organisatorinnen und Organisatoren, die mit dieser Initiative ein starkes Zeichen für ein demenzfreundliches Kärnten setzen.“

Finanzielle Stütze für Selbsthilfegruppen

Vertreterr der vier Kärntner Demenz-Selbsthilfegruppen – Astrid Brencic und Markus Presterle für Klagenfurt, Edith Kronschläger für Villach, Brigitte Stocker für Oberkärnten sowie Ildikó Frajuk für das Lavanttal – übernahmen die Spende persönlich: „Unsere Selbsthilfegruppen sind ein Ort der Begegnung, des Vertrauens und der gegenseitigen Unterstützung. Die Spende hilft uns dabei, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen weiterhin zu begleiten und zu stärken. Sie zeigt auch, wie wichtig es ist, mit dem Thema Demenz nicht allein gelassen zu werden. Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten des Run4Memory herzlich bedanken.“

Nächster Termin steht bereits fest

Für alle Lauffreunde und Unterstützer gibt es gute Nachrichten: Das Benefizevent geht in die Verlängerung. Der Termin für die nächste Auflage des Run4Memory ist bereits fixiert – gelaufen wird am 18. September 2027.