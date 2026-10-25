Kärntner Begabungssiegel für das Stiftsgymnasium St. Paul verliehen

Nach der MINT MS St. Marein darf sich mit dem Stiftsgymnasium St. Paul bereits die zweite Lavanttaler Bildungseinrichtung innerhalb weniger Tage über das Kärntner Begabungssiegel freuen. Bildungslandesrat Peter Reichmann und Bildungsdirektorin Tanja Leitner überreichten die Auszeichnung am Freitag feierlich an der Schule.

Stärken, Interessen und Talente

Reichmann hob den Wert der Anerkennung hervor: „Dieses Siegel ist mehr als eine Auszeichnung. Es ist ein verhältnismäßig kleines sichtbares Zeichen dafür, dass an dieser Schule Begabungen erkannt, gefördert und weiterentwickelt werden. Denn jedes Kind bringt unterschiedliche Stärken, Interessen und Talente mit. Die Aufgabe von Schule und uns allen ist es, diese Unterschiede nicht nur wahrzunehmen, sondern Kindern auch die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.“ Das Begabungssiegel stehe für eine stärkenorientierte Förderung sowie individuelle Angebote und bilde die Grundlage für das Ziel, dass die klügsten Köpfe aus Kärnten kommen.

„Sie alle haben deshalb meinen großen Respekt“

Auch Bildungsdirektorin Tanja Leitner, die einst selbst die Unterstufe an der Schule absolvierte, unterstrich die Bedeutung des Einsatzes: „Begabungen zeigen sich nicht immer in guten Noten. Manchmal braucht es Zeit, bis junge Menschen entdecken, was alles in ihnen steckt. Daher ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ermutigt und dass Talente gefördert werden. Dazu braucht es engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, neue Ideen und eine Schule, die sich immer wieder fragt, wie die jungen Menschen bestmöglich unterstützt werden können. Sie alle haben deshalb meinen großen Respekt.“

„Ansporn, diesen Weg weiterzugehen“

Direktorin Ines Leschirnig-Reichel blickte stolz auf den gemeinsamen Einsatz zurück: „Es war eine große Anstrengung als erste AHS zu diesem Siegel zu kommen. Umso mehr freut es mich, dass alle Pädagoginnen und Pädagogen dieses Vorhaben mitgetragen haben. Das Siegel ist nicht das Ende eines Weges, sondern viel mehr der Ansporn, diesen Weg weiterzugehen. Die heutige Auszeichnung gehört nicht einer oder einem einzelnen, sie gehört der gesamten Schulgemeinschaft.“ Für den feierlichen Rahmen sorgten die Schülerinnen und Schüler selbst: Sie berichteten von ihren Erfahrungen und zeigten mit musikalischen wie tänzerischen Darbietungen, wie Talentförderung gelebt wird.