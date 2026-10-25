Verblüffender Einsatz am Maltschacher See: Notruf aus Hotel-Lift ging nach Berlin

Zu einer Liftöffnung am Maltschacher See ist die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Feldkirchen am Sonntag, dem 25. Oktober, von der LAWZ alarmiert worden.

Vor Ort trafen die Helfer auf günstige Umstände, um rasch handeln zu können.

Vor Ort trafen die Helfer auf günstige Umstände, um rasch handeln zu können.

Zuvor war ein Aufzug steckengeblieben, woraufhin die eingeschlossene Person über den Notruf des Lifts eine private Notrufzentrale in Berlin erreichte. Diese verständigte den ÖWD, welcher anschließend den Notruf an die LAWZ weiterleitete.

Feuerwehr rasch vor Ort

Vor Ort trafen die Helfer auf günstige Umstände, um rasch handeln zu können: „Als wir eintrafen, war glücklicherweise die Eingangstür des Hotels unverschlossen und in der Rezeption befand sich der Schlüssel für den Maschinenraum und die Lifttüröffnung“, schildern die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

Person überglücklich

Die Rettung selbst ging daraufhin zügig vonstatten. Die Person, die auf Höhe des zweiten Obergeschoßes in der Kabine festsaß, konnte umgehend ins Freie gebracht werden. Laut Angaben der Feuerwehr zeigte sich die Person über das schnelle Eingreifen überglücklich.