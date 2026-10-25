„Aufgrund des Todesfalls…“: Kärntner Restaurant vorübergehend geschlossen

Wegen eines familiären Trauerfalls schließt der Stücklerhof im Lavanttal vorübergehend sein Restaurant. Am Wochenende soll der reguläre Betrieb aber wieder anlaufen.

Aufgrund eines familiären Trauerfalls bleibt das Restaurant am Stücklerhof vorübergehend geschlossen. Zu Halloween öffnet der Betrieb wieder.

Aufgrund eines familiären Trauerfalls bleibt das Restaurant am Stücklerhof vorübergehend geschlossen. Zu Halloween öffnet der Betrieb wieder.

Gäste, die in der neuen Woche einen Besuch auf dem Stücklerhof im Lavanttal geplant haben, müssen sich gedulden. Der bekannte Betrieb in Wolfsberg, der Reitsport, Gastronomie und Veranstaltungen vereint, wird sein kulinarisches Angebot in der kommenden Woche vorübergehend nicht zur Verfügung stellen können.

Familiärer Trauerfall

Hintergrund der kurzen Schließung ist ein familiärer Trauerfall, wie das Team über die sozialen Medien mitteilte: „Aufgrund des Todesfalls unserer geliebten Oma bleibt unser Restaurant vorübergehend geschlossen.“

„Vielen Dank für euer Verständnis“

Aus diesem Grund bleibt die Lokalität während der gesamten Woche für den regulären Bewirtungsbetrieb zugesperrt. Das Wochenende soll jedoch wieder wie vorgesehen begangen werden. Zur weiteren Planung teilte die Familie Stückler abschließend mit: „Unsere Halloween-Veranstaltung am 31. Oktober findet wie geplant statt. Ab 1. November ist unser Restaurant wieder geöffnet. Vielen Dank für euer Verständnis.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert