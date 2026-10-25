„Lehrgang Politische Bildung“ für Frauen mit 28 Teilnehmerinnen gestartet

Frauenreferentin und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger betonte zum Auftakt in Velden: „Es freut mich sehr, dass so viele Frauen unserem Angebot und dem Aufruf zum Mitgestalten gefolgt sind. Der Lehrgang bietet fundiertes Fachwissen, kombiniert mit praxisnahen Inputs für einen sicheren Auftritt, persönlichen Coachings sowie Raum für Austausch und Vernetzung. Damit können die Absolventinnen bestens vorbereitet in die Politik einsteigen. Ich wünsche ihnen den Mut, das dann auch tatsächlich zu tun – wir brauchen euch!“ Hintergrund der Initiative ist die Unterrepräsentanz von Frauen in der Kärntner Politik.

Rahmenbedingungen schaffen

Obwohl zum Stichtag 1.1.2025 von 570.095 Einwohnern mit 291.416 Personen mehr als die Hälfte weiblich war, amtiert in den 132 Gemeinden des Landes lediglich in zehn Kommunen eine Bürgermeisterin (7,6 Prozent). Im Landtag stellen Frauen mit sieben von 36 Mandaten einen Anteil von 19,4 Prozent. Als Ursachen gelten oft die herausfordernde Vereinbarkeit von Familie und politischem Engagement sowie eine traditionell männlich geprägte Parteikultur. Martina Gabriel, Landesfrauen- und Gleichstellungsbeauftragte, unterstrich daher: „Zusätzlich zu unserem Lehrgangsangebot für Frauen müssen wir diese stereotypen Rollenbilder und altgewachsenen Strukturen auf gesellschaftlicher Ebene aufbrechen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es Frauen ermöglichen, gleichberechtigt und gleichgestellt politische Ämter ausüben zu können.“

Besondere Schwerpunkte

Die Weiterbildung umfasst fünf Module, die von kommunal- bis europapolitischen Fragen über rechtliche und finanzielle Grundlagen bis zu Mitsprache und Öffentlichkeitsarbeit reichen, ergänzt durch Themenabende und jeweils drei individuelle Coaching-Stunden. Erstmals liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem souveränen Auftreten vor Publikum und im Netz. Zu den Lehrenden gehören unter anderem die Politik- und Rechtswissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle sowie die Rechtswissenschaftlerin Doris Hattenberger. Eine der Teilnehmerinnen, Tamara Scheiflinger aus Bad Kleinkirchheim, begründet ihren Schritt im Hinblick auf ein künftiges politisches Amt so: „Ich möchte mein Wissen über Kommunalpolitik vertiefen und praktische Werkzeuge für die Gemeindearbeit kennenlernen. Gleichzeitig freue ich mich auf den Austausch mit anderen engagierten Frauen, auf neue Perspektiven und ein wertvolles Netzwerk.“