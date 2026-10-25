Viel Sonne, aber frostige Nächte: So gestaltet sich das Wetter in Kärnten

Während dichte Wolkenfelder am heutigen Sonntag in Kärnten dominierten und der Sonnenschein nur selten durchkam, zeichnet sich die Wetterentwicklung für die kommende Woche bereits klar ab.

Während der Sonntag noch trüb verlief, bringt die kommende Woche nach nächtlichen Schauern und morgendlichem Nebel wieder mehr Sonnenschein ins Land. Höchstwerte von 15 Grad werden erwartet.

Während der Sonntag noch trüb verlief, bringt die kommende Woche nach nächtlichen Schauern und morgendlichem Nebel wieder mehr Sonnenschein ins Land. Höchstwerte von 15 Grad werden erwartet.

Zu Beginn der Nacht auf Montag ziehen zunächst noch einige Regenschauer über das Land, bevor sich der Himmel von Westen her auflockert und vielerorts aufklart. In den Tälern sowie in den Beckenlagen bildet sich daraufhin stellenweise Nebel oder Hochnebel.

Nebel löst sich schrittweise auf

Der Nationalfeiertag startet in den Niederungen häufig trüb durch Nebelfelder. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria besteht jedoch Grund zur Zuversicht: „Größtenteils lichten sich diese aber bis Mittag und dann gibt es einiges an Sonnenschein. Nach Frühwerten zwischen -1 und +3 Grad liegen die Tageshöchstwerte zwischen 10 und 13 Grad.“ Am Dienstag setzt sich das vorwiegend sonnige Wetter fort. Zwar kann sich lokal anfangs noch dichter Nebel halten, dieser löst sich im Verlauf des Vormittags jedoch schrittweise auf. Die Tiefstwerte am Morgen bewegen sich erneut zwischen -1 und +3 Grad, während am Nachmittag Höchstwerte von 9 bis 13 Grad erreicht werden.

Bist du bereit für Herbstwetter? Ja, ich freue mich schon auf die kühleren Tage. Nein, von mir aus könnte das ganze Jahr über Sommer sein. Ich nehme das Wetter, wie es kommt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Sonniges Wetter zum Wochenausklang

Der Mittwoch bringt zunächst Sonnenschein, der allerdings durch hoch liegende Wolkenfelder abgeschwächt wird, bevor im weiteren Tagesverlauf kompaktere Bewölkung aufzieht. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 15 Grad. Auch der Donnerstag präsentiert sich gebietsweise über mehrere Stunden hinweg nebelig und trüb. Oberhalb der Nebelgrenze scheint dagegen die Sonne bei dünnen Wolken, begleitet von Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad. Zum Ausklang der Arbeitswoche am Freitag erwartet viele Regionen wieder sonniges Wetter. Dennoch bleibt Nebel vor allem in Unterkärnten ein begleitendes Element. Das Thermometer erreicht tagsüber Werte zwischen 10 und 13 Grad.