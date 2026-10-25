Kärntner LK-Wahl: Volkspartei gratuliert Siegfried Huber zum Ergebnis

Die Wahl ist geschlagen: Bei der Kärntner Landwirtschaftskammerwahl gratuliert die Kärntner Volkspartei Präsident Siegfried Huber und seinem Team des Bauernbundes zum Wahlerfolg, während die SPÖ Bäuerinnen und Bauern auf 8,5 Prozent sowie drei Mandate kommen. Auch die FPÖ konnte kräftig an Stimmen dazugewinnen.

„Nicht sempern, sondern tun“

ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber hob die Arbeit des Bauernbundes hervor: „Ich gratuliere Siggi Huber und seinem gesamten Team zum Wahlergebnis. Der Kärntner Bauernbund steht seit vielen Jahren für eine konsequente und verlässliche Interessenvertretung. Siggi Huber und sein Team kennen die Herausforderungen unserer bäuerlichen Familienbetriebe und setzen sich mit großem Engagement für deren Anliegen ein. Diese Arbeit ist gerade in herausfordernden Zeiten besonders wichtig.“ Angesichts von Teuerung, Wetterextremen und EU-Bürokratie betonte Gruber weiter: „Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen eine starke Stimme, die ihre Anliegen ernst nimmt und sich für praktikable Lösungen einsetzt. Nicht sempern, sondern tun – dieser Zugang zeichnet die Arbeit von Siggi Huber und seinem Team aus. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, Herausforderungen anzupacken und konkrete Verbesserungen für unsere bäuerlichen Familienbetriebe zu erreichen.“

Persönlicher Einsatz

Gruber dankte den Funktionären sowie Kandidaten und erklärte: „Mein Dank gilt Siggi Huber und seinem gesamten Team sowie allen, die sich mit großem persönlichen Einsatz für die Anliegen unserer Bäuerinnen und Bauern engagieren. Jetzt gilt es, die Arbeit für unsere bäuerlichen Familienbetriebe konsequent fortzusetzen und die anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Dafür wünsche ich Siggi Huber und seinem Team weiterhin viel Kraft und Erfolg.“

8,5 Prozent für SPÖ

Bei den SPÖ Bäuerinnen und Bauern Kärnten bilanzierte Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Ralph Dörflinger das Abschneiden selbstkritisch: „Wir sind mit dem Ziel angetreten, stärker zu werden. Das ist uns mit diesem Ergebnis nicht gelungen. Gleichzeitig haben uns viele Menschen ihr Vertrauen geschenkt. Dafür bedanke ich mich herzlich. Für uns ist das ein Auftrag, dranzubleiben und uns weiterhin mit ganzer Kraft für Kärntens landwirtschaftliche Bevölkerung einzusetzen.“ Mit Verweis auf Mehrfachbelastung, faire Entlohnung und die Situation von Frauen hielt Dörflinger fest: „Wenn neben der Landwirtschaft noch ein anderer Beruf, die Familie und immer mehr Bürokratie unter einen Hut gebracht werden müssen, braucht es konkrete Entlastung. Faire Einkommen, eine stärkere Berücksichtigung der geleisteten Arbeit, vor allem von Frauen und Perspektiven für die nächste Generation bleiben unsere zentralen Anliegen. Daran werden wir unsere Arbeit ausrichten.“

©SPÖ Kärnten

„Viel Zeit und Herzblut“

SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig dankte dem Team und kündigte an: „Ralph Dörflinger, unsere Kandidatinnen und Kandidaten und die vielen helfenden Hände haben in diesen Wahlkampf viel Zeit und Herzblut investiert. Dieser Einsatz verdient große Anerkennung. Wir werden das Ergebnis gemeinsam sorgfältig analysieren und daraus die nächsten Schritte ableiten. Unser Anspruch bleibt, mehr Menschen zu erreichen und für unsere Anliegen zu gewinnen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 18:41 Uhr aktualisiert