Junge Industrie Kärnten stellt Vorstand neu auf

An der Spitze der Jungen Industrie Kärnten gibt es einen Führungswechsel: Michael Petschnig folgt auf Edgar Jermendy von der Paternioner Valentin GmbH, der die Organisation in den vergangenen Jahren leitete.

Die offizielle Übergabe erfolgte im Zuge der konstituierenden Sitzung des neu aufgestellten Vorstands. Die Junge Industrie, die Teil der Industriellenvereinigung Kärnten ist, möchte damit ihre Funktion als Netzwerk sowie Interessenvertretung für den industriellen Führungsnachwuchs und Jungunternehmer weiter festigen.

„Dafür braucht es Mut“

Petschnig selbst leitet in fünfter Generation das Familienunternehmen Fleischmann & Petschnig und konzentriert sich dort vor allem auf digitale Technologien sowie Innovationen im Bauwesen. Zu seinen Plänen und seiner Motivation erklärt der neue Vorsitzende: „Die Zukunft des Industriestandorts Kärnten wird heute gestaltet, und wir als junge Generation wollen dabei eine starke Stimme haben. Dafür braucht es Mut zu neuen Ideen, das Bekenntnis zum Unternehmertum und Rahmenbedingungen, die Innovation und Leistung ermöglichen. Als neuer Vorsitzender möchte ich junge Menschen in der Industrie vernetzen, ihre Perspektiven einbringen und gemeinsam mit ihnen Impulse für einen starken, zukunftsfähigen Industriestandort Kärnten setzen“.

Besetzung im Überblick

In seiner Funktion erhält Petschnig Unterstützung von Jasmin Oberlercher (Flex Althofen) und Mathias Paul Podhajsky (Philips Austria), die als Stellvertreter fungieren. Neben Elisabeth Vosseler von der Raiffeisen Landesbank gehören künftig auch die neuen Vorstandsmitglieder Stefan Peinhaupt (Treibacher Industrie AG), Lukas Schuh (Donau Chemie AG) und Roland Waldenhofer (Alpacem) dem Führungsgremium an. Als Geschäftsführer fungiert weiterhin Wolfgang Pucher.

„Blicke mit großer Freude auf spannende Begegnungen“

Der scheidende Vorsitzende Edgar Jermendy resümiert seine Amtszeit positiv und zieht Bilanz: „Die Junge Industrie Kärnten ist eine wichtige Plattform für junge Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte, die sich vernetzen, Erfahrungen austauschen und gemeinsam etwas bewegen wollen. Ich blicke mit großer Freude auf viele spannende Begegnungen, wertvolle Diskussionen und gemeinsame Initiativen zurück. Mein Dank gilt allen, die sich in den vergangenen Jahren engagiert und die Junge Industrie aktiv mitgestaltet haben.“ Mit dem Wechsel verbindet die Organisation Kontinuität mit frischen Impulsen, um junge Verantwortungsträger zu vernetzen, den Austausch zwischen den Betrieben zu intensivieren und die Interessen der kommenden Generation in der Standortpolitik zu vertreten.