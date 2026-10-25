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/ ©FPÖ Glödnitz
Das Bild auf www.5min.at zeigt die FPÖ Glödnitz.
Herbert Ebner (r.) wurde beim Ortsparteitag der FPÖ Glödnitz einstimmig zum Obmann und Bürgermeisterkandidaten für 2027 nominiert.
Glödnitz
25/10/2026
Gemeinderatswahl

Einstimmiges Votum: Herbert Ebner wird FPÖ-Spitzenkandidat in Glödnitz

Die FPÖ Glödnitz wählte Herbert Ebner einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann. Zugleich tritt er als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2027 an.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)
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Beim Ortsparteitag der FPÖ Glödnitz wurde Herbert Ebner im Beisein von Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordnetem Michael Reiner einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann gewählt sowie zum Bürgermeister- und Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl 2027 nominiert.

„Freue mich auf verantwortungsvolle Aufgabe“

„Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen und die einstimmige Unterstützung. Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und darauf, gemeinsam mit meinem Team die Zukunft von Glödnitz aktiv mitzugestalten. Unser Ziel ist es, die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen, ein offenes Ohr für die Bürger zu haben und uns mit vollem Einsatz für unsere Gemeinde einzusetzen“, erklärt Herbert Ebner.

Zusammenhalt und erfolgreiche Arbeit

Reiner gratulierte Ebner sowie dem Vorstand: „Ich gratuliere Herbert Ebner herzlich zur Wahl zum Ortsparteiobmann und zur einstimmigen Nominierung als Bürgermeister- und Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2027. Mein Glückwunsch gilt ebenso dem gesamten neu gewählten Vorstand. Ich wünsche Herbert Ebner und seinem Team viel Erfolg, Zusammenhalt und eine erfolgreiche Arbeit für die Bevölkerung von Glödnitz.“ Mit der geschlossenen Wahl sieht sich die Ortspartei gut aufgestellt für das Wahljahr 2027.

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