Schotter, Gatsch und Rennaction: Cyclocross feiert Debüt in Mittelkärnten

Die Region Mittelkärnten realisiert die Premiere gemeinsam mit Veranstalter Andreas Mühlbacher von der Mountain Sport Union Klagenfurt. Bei der Radsportdisziplin, die traditionell im Herbst und Winter ausgetragen wird, verlangen ständige Rhythmuswechsel, kurze Antritte, enge Kurven sowie Untergründe aus Wiesen, Schotter, Waldwegen und Schlamm den Aktiven alles ab. Gefahren wird auf speziellen Querfeldein- oder Gravel-Bikes, wobei abseits der Nachwuchs- und Hobbyklassen ein Rennradlenker vorgeschrieben ist. Steile Anstiege und Hindernisse zwingen zudem regelmäßig dazu, das Rad zu schultern oder zu schieben.

Freier Eintritt

Für das Publikum bietet das Format besondere Vorzüge, da auf dem kompakten Rundkurs bei freiem Eintritt durchgehende Positionskämpfe und Überholmanöver ohne lange Wartezeiten zu beobachten sind. Veranstalter Andreas Mühlbacher erklärt die Intensität der Sportart: „Cyclocross ist ein sehr fordernder Sport im hohen Pulsbereich, daher fahren auch die Profis maximal 60 Minuten.“ Gunter Brandstätter, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten, hebt den Stellenwert für das regionale Profil hervor: „Diese neue Disziplin ergänzt unser breites Radangebot. Nach der erfolgreichen Premiere des ROSA200 Gravel-Events und der STRAVA-Challenge über die populärsten Anstiege Mittelkärntens rundet das Rennen das Radsportjahr perfekt ab“. Ines Lamprecht, zuständig für das regionale Radangebot, ergänzt: „Cyclocross ist durch den kompakten Kurs bei freiem Eintritt extrem attraktiv für Zuschauer und bringt nochmals eine ganz neue Dynamik in unser Radangebot.“

©Jose Sanchez Rizo Beim Cyclocross darf das Rad auch geschultert werden.

Attraktivität und Vielseitigkeit

Auch seitens der Sportorganisationen wird das Debüt gewürdigt. Landessportdirektor Arno Arthofer betont: „Dass der Cyclocross Cup erstmals in Kärnten Station macht, unterstreicht die hohe Attraktivität und Vielseitigkeit unseres Sportlandes sowie unsere Qualitäten als Standort für spannende Sportveranstaltungen. Besonders die Nachwuchsbewerbe sind eine wertvolle Gelegenheit, junge Menschen für Bewegung und Sport zu begeistern und sie früh für die Freude am Radsport zu gewinnen.“ Aus verbandlicher Sicht streicht Norbert Unterköfler, Präsident des Landesradsportverbandes Kärnten, die saisonalen Vorzüge heraus: „Da Cyclocross-Rennen überwiegend im Winter gefahren werden, verlängert sich auch die Rennsaison.“

Programm im Detail

Der Renntag gliedert sich in ein breites Programm für verschiedene Leistungsklassen. Nach einer Trainingszeit von 8:30 bis 10 Uhr starten um 10:30 Uhr die Nachwuchs- und Hobbybewerbe, gefolgt von der ersten Siegerehrung um 12:30 Uhr. Im Hobbybereich können Erwachsene ohne Lizenz oder Bikecard antreten, während für Kinder und Jugendliche Kategorien von den Minis über U9, U11, U13 und U15 bis zur U17 angeboten werden. In den Hobbyklassen sowie bis einschließlich U17 ist zudem die Teilnahme auf dem Mountainbike gestattet. Nach einem weiteren Streckentraining zwischen 12 und 13:15 Uhr geht es am Nachmittag um die ersten in Kärnten vergebenen Punkte für den Cycling Austria Cyclocross Cup. Um 13:30 Uhr gehen Damen, Junioren, Masters und Teilnehmende mit Bikecard auf die Strecke, ehe ab 14:30 Uhr die Klassen U23, Elite und Amateure gegeneinander antreten. Den sportlichen Abschluss bildet die abschließende Siegerehrung um 16 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 21:15 Uhr aktualisiert