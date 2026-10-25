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Bis zu 13 Grad: Nationalfeiertag bringt viel Sonnenschein nach Kärnten
Der Nationalfeiertag bringt Kärnten nach morgendlichem Nebel ab Mittag reichlich Sonnenschein.
Der Nationalfeiertag startet in den Niederungen Kärntens vielerorts mit trübem Wetter durch Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Vormittags lösen sich diese Schichten jedoch größtenteils auf, sodass ab Mittag verbreitet die Sonne zum Zug kommt.
Zwischen 10 und 13 Grad
Nach Angaben der Meteorologen der GeoSphere Austria entwickeln sich auch die Temperaturen entsprechend: „Nach Frühwerten zwischen -1 und +3 Grad liegen die Tageshöchstwerte zwischen 10 und 13 Grad“.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 21:47 Uhr aktualisiert
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