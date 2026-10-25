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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Sonnenaufgang in Bad Bleiberg.
Die Höchstwerte erreichen laut Meteorologen der GeoSphere Austria milde 10 bis 13 Grad.
Kärnten
25/10/2026
Wetter in Kärnten

Bis zu 13 Grad: Nationalfeiertag bringt viel Sonnenschein nach Kärnten

Der Nationalfeiertag bringt Kärnten nach morgendlichem Nebel ab Mittag reichlich Sonnenschein.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Der Nationalfeiertag startet in den Niederungen Kärntens vielerorts mit trübem Wetter durch Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Vormittags lösen sich diese Schichten jedoch größtenteils auf, sodass ab Mittag verbreitet die Sonne zum Zug kommt.

Zwischen 10 und 13 Grad

Nach Angaben der Meteorologen der GeoSphere Austria entwickeln sich auch die Temperaturen entsprechend: „Nach Frühwerten zwischen -1 und +3 Grad liegen die Tageshöchstwerte zwischen 10 und 13 Grad“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 21:47 Uhr aktualisiert
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