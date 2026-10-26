Nach Vorfall in Pfarrkirche: Mann muss in Kärnten vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich am Mittwoch ein Mann wegen schwerer Sachbeschädigung verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt findet am Mittwoch eine Verhandlung wegen schwerer Sachbeschädigung in der Pfarrkirche Hermagor statt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt findet am Mittwoch eine Verhandlung wegen schwerer Sachbeschädigung in der Pfarrkirche Hermagor statt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Auch in der neuen Woche stehen wieder zahlreiche Verhandlungen am Landesgericht Klagenfurt an, darunter auch ein Vorfall aus dem Juli.

Schaukasten eingeschlagen, Kerzen zerbrochen

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im Juli 2026 in Hermagor, einerseits mehrere Kerzen des rechten Seitenaltares der katholischen Pfarrkirche in Hermagor zerbrochen und die Glasscheibe zum Schaukasten eingeschlagen zu haben. Angeklagt ist das Vergehen der schweren Sachbeschädigung“, heißt es seitens der Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt im aktuellen Verhandlungsspiegel.

Verhandlung am Mittwoch

Die Verhandlung ist für eine Dauer von einer halben Stunde am Mittwochvormittag, dem 28. Oktober, angesetzt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.