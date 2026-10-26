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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Faust und Kerzen.
Am Landesgericht Klagenfurt findet am Mittwoch eine Verhandlung wegen schwerer Sachbeschädigung in der Pfarrkirche Hermagor statt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.
Hermagor/Klagenfurt
26/10/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Nach Vorfall in Pfarrkirche: Mann muss in Kärnten vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich am Mittwoch ein Mann wegen schwerer Sachbeschädigung verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Auch in der neuen Woche stehen wieder zahlreiche Verhandlungen am Landesgericht Klagenfurt an, darunter auch ein Vorfall aus dem Juli.

Schaukasten eingeschlagen, Kerzen zerbrochen

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im Juli 2026 in Hermagor, einerseits mehrere Kerzen des rechten Seitenaltares der katholischen Pfarrkirche in Hermagor zerbrochen und die Glasscheibe zum Schaukasten eingeschlagen zu haben. Angeklagt ist das Vergehen der schweren Sachbeschädigung“, heißt es seitens der Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt im aktuellen Verhandlungsspiegel.

Verhandlung am Mittwoch

Die Verhandlung ist für eine Dauer von einer halben Stunde am Mittwochvormittag, dem 28. Oktober, angesetzt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

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