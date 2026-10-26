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/ ©pexels
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Traktor fährt auf der Straße.
Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt.
Winklern
26/10/2026
Zwei Verletzte

Schwerer Unfall auf Großglocknerstraße: Traktor stürzt um

Auf der Großglocknerstraße kam es am Sonntagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Zugmaschine mit Heuballen. Durch den Aufprall kippte der Traktor um. Beide Lenker wurden verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, ereignete sich gegen 20.25 Uhr auf der Großglocknerstraße ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war mit einer Zugmaschine samt Heuballen am Heck in Richtung Lienz unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 21-jähriger Autofahrer in dieselbe Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache prallte das Auto gegen das Heck der Zugmaschine beziehungsweise gegen den dort transportierten Heuballen.

Traktor kippte nach Unfall um

Durch die Wucht der Kollision wurde die Zugmaschine zur Seite geschleudert und kippte auf die rechte Seite. Der Wagen kam nach dem Zusammenstoß links von der Fahrbahn ab und blieb schließlich auf einer Wiese stehen. Beide Lenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.

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