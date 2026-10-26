Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Straße zum Plöckenpass.
Der Plöckenpass ist seit heute wieder gesperrt.
Plöckenpass
26/10/2026
Ab Montag

Schon wieder dicht: So lange ist der Plöckenpass jetzt gesperrt

Schlechte Nachrichten für Pendler, Urlauber und Unternehmer: Seit heute, Montag, geht auf der beliebten Verbindung zwischen Kärnten und Italien gar nichts mehr.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
2 Minuten Lesezeit(255 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Plöckenpass-Straße (B110) bleibt für die kommenden vierzehn Tage komplett abgeriegelt, ein schwerer Dämpfer mitten im Reiseverkehr der Herbstferien. Das Verkehrs-Nadelöhr zwischen Kötschach-Mauthen und Friaul kommt einfach nicht zur Ruhe.

Wieder gesperrt

Rund drei Jahre nach den verheerenden Felsstürzen, die eine monatelange Zwangspause nach sich zogen, stehen Autofahrer erneut vor verschlossenen Toren. Für die heimische Region wiegt der Ausfall schwer, gilt die Route doch als zentrale Lebensader für den Tourismus und den grenzüberschreitenden Güteraustausch.

Große Sorgen bei den Unternehmern

Vor allem die Betriebe im Gailtal geraten durch die wiederkehrenden Schließungen massiv unter Druck. Wer Waren nach Italien transportieren will, muss nun abermals kilometerweite Ausweichrouten in Kauf nehmen. Laut dem Kötschacher Ortschef Josef Zoppoth (SPÖ) sorge die aktuelle Maßnahme auf italienischer Seite für erhebliche Planungsunsicherheit, selbst wenn die Sperre nicht gänzlich überraschend kam. Der Stillstand trifft die Betriebe zur ungünstigsten Zeit, berichtet der ORF.

Bis 6. November gesperrt

Auf lokaler Ebene sind die Handlungsspielräume jedoch minimal. Aus der Gemeindevertretung ergeht daher wiederholt der Appell an die Landes- und Bundespolitik, den Druck auf die italienischen Behörden zu erhöhen. Ein dauerhaftes Konzept zur Sicherung des Felsmassivs lässt nach wie vor auf sich warten, vorangegangene Abstimmungen brachten bislang kein handfestes Resultat hervor. Verkehrsteilnehmer müssen sich nun gedulden: Die Sperre des Grenzübergangs bleibt nach aktuellem Stand bis zum 6. November um 18 Uhr aufrecht. Ausweichen geht über Arnoldstein.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at