Schon wieder dicht: So lange ist der Plöckenpass jetzt gesperrt

Schlechte Nachrichten für Pendler, Urlauber und Unternehmer: Seit heute, Montag, geht auf der beliebten Verbindung zwischen Kärnten und Italien gar nichts mehr.

Die Plöckenpass-Straße (B110) bleibt für die kommenden vierzehn Tage komplett abgeriegelt, ein schwerer Dämpfer mitten im Reiseverkehr der Herbstferien. Das Verkehrs-Nadelöhr zwischen Kötschach-Mauthen und Friaul kommt einfach nicht zur Ruhe.

Wieder gesperrt

Rund drei Jahre nach den verheerenden Felsstürzen, die eine monatelange Zwangspause nach sich zogen, stehen Autofahrer erneut vor verschlossenen Toren. Für die heimische Region wiegt der Ausfall schwer, gilt die Route doch als zentrale Lebensader für den Tourismus und den grenzüberschreitenden Güteraustausch.

Große Sorgen bei den Unternehmern

Vor allem die Betriebe im Gailtal geraten durch die wiederkehrenden Schließungen massiv unter Druck. Wer Waren nach Italien transportieren will, muss nun abermals kilometerweite Ausweichrouten in Kauf nehmen. Laut dem Kötschacher Ortschef Josef Zoppoth (SPÖ) sorge die aktuelle Maßnahme auf italienischer Seite für erhebliche Planungsunsicherheit, selbst wenn die Sperre nicht gänzlich überraschend kam. Der Stillstand trifft die Betriebe zur ungünstigsten Zeit, berichtet der ORF.

Bis 6. November gesperrt

Auf lokaler Ebene sind die Handlungsspielräume jedoch minimal. Aus der Gemeindevertretung ergeht daher wiederholt der Appell an die Landes- und Bundespolitik, den Druck auf die italienischen Behörden zu erhöhen. Ein dauerhaftes Konzept zur Sicherung des Felsmassivs lässt nach wie vor auf sich warten, vorangegangene Abstimmungen brachten bislang kein handfestes Resultat hervor. Verkehrsteilnehmer müssen sich nun gedulden: Die Sperre des Grenzübergangs bleibt nach aktuellem Stand bis zum 6. November um 18 Uhr aufrecht. Ausweichen geht über Arnoldstein.