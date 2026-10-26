Notruf ging bis nach Berlin: Eingeschlossener in Kärnten befreit

Ein Liftstillstand sorgte am Sonntag für einen Einsatz mit einer kuriosen Meldekette: Um Hilfe für eine eingeschlossene Person zu holen, ging der Notruf zunächst quer durch Europa.

In Kärnten wurde die Feuerwehr zu einer Liftöffnung gerufen, die Alarmierung kam jedoch aus Berlin.

In Kärnten wurde die Feuerwehr zu einer Liftöffnung gerufen, die Alarmierung kam jedoch aus Berlin.

Am Sonntag, dem 25. Oktober, schrillten bei den Einsatzkräften die Alarmglocken. Der Grund: Eine Liftöffnung in einem Hotelbetrieb am Maltschacher See. Die im Aufzug festsitzende Person hatte den Notfallknopf betätigt, der Ruf lief daraufhin bei einer privaten Notrufzentrale in Berlin auf. Von dort aus wurde der Sicherheitsdienst ÖWD verständigt, der schließlich die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) alarmierte.

Eingangstür war offen

Vor Ort hatten die Einsatzkräfte Glück im Unglück: Die Haupteingangstür des Hotels stand offen, und an der Rezeption lagen der passende Schlüssel für den Maschinenraum sowie die Notentriegelung der Kabine griffbereit. Die Rettung ging daraufhin schnell: Die Einsatzkräfte befreiten die im zweiten Obergeschoss festsitzende Person rasch aus ihrer misslichen Lage. Die Erleichterung über das zügige Eingreifen war entsprechend groß.

Appell an Betreiber

Um im Ernstfall keine wertvollen Minuten zu verlieren, raten die Einsatzkräfte Gebäudebetreibern zur Nachrüstung: Ein eigener Liftschlüsseltresor direkt neben dem Brandmeldetresor stellt sicher, dass Helfer auch bei versperrten Eingangstüren jederzeit ungehindert ins Gebäude und zur Liftanlage gelangen.