Saisonstart im Überblick: Wann öffnen die Pisten in Kärnten?

Langsam, aber doch naht der Winter in Kärnten. Am Dobratsch hat es auch schon geschneit. Doch wann sperren heuer die Skigebiete auf?

Die Temperaturen sinken langsam, die Vorfreude bei Wintersportlern steigt: Die Kärntner Skigebiete bringen sich für die kommende Saison in Stellung. Wann welcher Liftbetrieb den Startschuss plant.

Mölltaler Gletscher noch nicht geöffnet

Eigentlich stand der 23. Oktober als anvisierter Saisonauftakt für den Mölltaler Gletscher im Raum. Wer seine Schwünge im ewigen Eis ziehen will, muss sich jedoch noch gedulden: Mit heutigem Stand (26. Oktober) stehen die Lifte dort laut Betreiberwebsite und Telefonansage weiterhin still.

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Auftakt auf der Turracher Höhe im November

Richtig losgehen soll es in unserem Bundesland planmäßig ab Mitte November: Den Anfang macht voraussichtlich die Turracher Höhe, wo ab dem 21. November der Skibetrieb aufgenommen werden soll. Mitte Dezember folgen weitere traditionsreiche Destinationen: Das Dreiländereck sowie die Heidialm visieren den 12. Dezember an. Zum Start in die Weihnachtszeit machen schließlich der Ankogel und Grossglockner Heiligenblut (18. bis 19. Dezember) das Kärntner Winterangebot komplett. Wie immer im Wintersport gilt: Sämtliche Eröffnungstermine sind vorläufig und hängen direkt von den Wetterbedingungen sowie der Schneelage ab.

Geplante Saisonstarts der Kärntner Skigebiete: Mölltaler Gletscher: Geplant für Ende Oktober (witterungsbedingt noch geschlossen)

Turracher Höhe: ab 21. November

Gerlitzen Alpe: ab 4. Dezember

Katschberg: ab 4. Dezember

Bad Kleinkirchheim: ab 4. Dezember

Nassfeld – Hermagor: ab 4. Dezember

Klippitztörl: ab 5. Dezember

Dreiländereck: ab 12. Dezember

Grossglockner Heiligenblut: ab 18. Dezember

Ankogel: ab 18./19. Dezember (Mitte Dezember)

Heidialm Falkert: ab 19. Dezember

Koralpe: im Laufe des Dezembers (Hinweis: Sämtliche Termine sind wetter- und schneeabhängig und deswegen ohne Gewähr.)

Die Preise

In den großen Skigebieten des Landes fallen heuer erstmals die 70 Euro für die Tageskarte. Erwachsene zahlen in der Hauptsaison fast durchwegs rund 73 Euro. Wer etwas Geld sparen möchte, findet in den kleineren Familienskigebieten deutlich günstigere Tarife.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 11:25 Uhr aktualisiert