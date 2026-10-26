Bildergalerie: Acht Bands sorgten beim Rocktober in Feldkirchen für Stimmung

Am 24. und 25. Oktober 2026 stand der Stadtsaal Feldkirchen ganz im Zeichen der Rockmusik. Beim Rocktober sorgten insgesamt acht Bands mit ihren Auftritten für Stimmung beim Publikum.

Gitarrenriffs, dröhnende Beats und Rockmusik standen beim diesjährigen Rocktober im Stadtsaal Feldkirchen im Mittelpunkt. Zwei Tage lang wurde dort zu den Auftritten verschiedener Bands getanzt, mitgesungen und gefeiert. Den Auftakt am Samstag lieferten die „Ringfire Gordon Band“, „Jam Trax“, die „Müllionäre“ und „High Voltage“. Insgesamt sorgten acht bands an den beiden Veranstaltungstagen für ein abwechslungsreichen Musikprogramm. Mit dabei waren Stadtrat Christoph Gräfling (SPÖ), Musiker Jörg Friesnegg, Barney Mälzer und Sigo Greschitz, Pädagogin Rangentiner Manuela, Eventerin Andrea Pecile, Veranstalter Erhard Blassnig.