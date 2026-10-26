Ärger im Koralmtunnel: Pendler müssen trotz Klimaticket draufzahlen

Regionale Klimatickets für die Steiermark und Kärnten sowie diverse andere Ermäßigungen gelten für die Fahrt durch den Koralmtunnel nicht, sondern nur bis zur letzten Station auf der jeweiligen Seite.

Diese aktuelle und kurzsichtige „Ticket-Farce“ soll bei einem gemeinsamen Gipfel mit dem Verkehrsminister, den beiden Landesregierungen, den ÖBB sowie den Verkehrsverbünden beider Bundesländer beendet werden, fordert Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer: „Der gordische Knoten muss endlich gelöst werden. Es kann nicht sein, dass Bürger, die ein Klimaticket der Steiermark und von Kärnten besitzen, für die Fahrt durch den Koralmtunnel extra bezahlen müssen. Das ist ein Schildbürgerstreich auf Kosten der Bahnkunden. Bei einem gemeinsamen Gipfel muss eine Lösung gefunden werden.“

„Stückelungsverbot“

Laut Köfer sei der Fachbegriff „Stückelungsverbot“ bereits jetzt zum Unwort des Jahres verkommen: „Dieses Verbot muss endlich fallen und das ohne Mehrkosten für die beiden Bundesländer, die sich mit dreistelligen Millionensummen am Jahrhundertprojekt Koralmtunnel beteiligt haben. Zwei verschiedene Klimatickets müssen kombiniert werden können, solange es kein gemeinsames Ticketangebot für beide Bundesländer gibt.“ Auch das politische „Blame Game“ müsse endlich ein Ende finden, verlangt Köfer.