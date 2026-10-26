„Wir für hier“: Dominik Grilz will Bürgermeister von Diex werden

Die Entscheidung gab er am Freitag im Rahmen der Jahreshauptversammlung bekannt. Unter dem Motto „Wir für hier“ präsentierte er seine Vorstellungen für die Zukunft des Ortes, zu denen leistbarer Wohnraum, verlässliche Kinderbetreuung, Jugendtreffpunkte sowie eine solide Nahversorgung und Mobilität zählen. Ziel sei eine Entwicklung über Einzelprojekte hinaus, wie Grilz darlegte: „Man soll in Diex gut aufwachsen, eine Familie gründen und alt werden können. Niemand soll unsere Gemeinde verlassen müssen, weil die notwendigen Rahmenbedingungen fehlen. Und wer weggeht, soll die Möglichkeit haben, wieder nach Hause zu kommen.“

Etwas weiterbringen

Für die Umsetzung größerer Pläne, beispielsweise im Wohnbau oder bei der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, setzt Grilz auf sein Netzwerk sowie seine politische Erfahrung. Er gehört dem Gemeinderat seit 2021 an, leitet den Kontrollausschuss und arbeitet seit Jänner 2023 im Büro des Kärntner Landeshauptmannes, derzeit bei Daniel Fellner. Zu seinem Vorhaben erklärte Grilz: „Ich kenne die Gemeindepolitik in Diex und die Abläufe auf Landesebene. Dieses Wissen und meine Kontakte möchte ich nutzen, um für unsere Gemeinde etwas weiterzubringen. Gerade bei größeren Vorhaben braucht es klare Ziele und Partner, mit denen man sie umsetzen kann.“ Zudem betonte er bisherige Initiativen wie den Antrag zur Wiedererrichtung des Bankomaten sowie den Einsatz für Transparenz: „Wenn etwas gut für Diex ist, unterstützen wir es. Wo es Fragen gibt, schauen wir genau hin. Diesen Zugang möchte ich auch als Bürgermeister leben.“

„Dominik kennt Diex und die Anliegen der Menschen“

Rückendeckung erhielt der Kandidat bei einem anschließenden Politik-Talk von Landeshauptmann Daniel Fellner, der Grilz‘ Pläne für alle Generationen bekräftigte. Fellner hob das Engagement vor Ort hervor: „Dominik kennt Diex und die Anliegen der Menschen. Er bringt Erfahrung mit und hat eine klare Vorstellung davon, was er für seine Gemeinde erreichen will. Zuhören, anpacken und Menschen zusammenbringen – darauf kommt es in der Gemeindepolitik an.“ Darüber hinaus unterstrich der Landeshauptmann den Stellenwert gesellschaftlicher Beteiligung mit den Worten „Nur so können wir als Gesellschaft wachsen“ und bekräftigte: „Ob leistbares Wohnen, Kinderbetreuung oder ein gutes Leben im Alter: Es geht darum, dass die Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft haben.“