Wissenschaft und Naturschutz: Kärntens Parks werden zu Forschungsräumen

Mit „Science_LinkCarinthia“ schließen sich vier Kärntner Hochschulen und sechs Schutzgebiete zusammen. Gemeinsam erforschen sie Lösungen für Artenschutz und Klimawandel direkt in der Region.

Mit „Science_LinkCarinthia“ schließen sich vier Kärntner Hochschulen und sechs Schutzgebiete zusammen. Gemeinsam erforschen sie Lösungen für Artenschutz und Klimawandel direkt in der Region.

Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung „Science_LinkCarinthia“ haben vier Kärntner Hochschulen – die Universität Klagenfurt, die CU Hochschule Kärnten, die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik und die Pädagogische Hochschule Kärnten – gemeinsam mit sechs Schutzgebietsorganisationen eine langfristige Allianz besiegelt. Beteiligt sind neben der Abteilung 8 (Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination) der Nationalpark Hohe Tauern, der Biosphärenpark Nockberge, die Naturparks Dobratsch und Weissensee sowie der UNESCO Global Geopark Karawanken-Karavanke.

Forschung und Praxis

Das Bündnis bündelt Forschung und Praxis, um Strategien gegen den Klimawandel, für den Artenschutz und zur Ressourcenschonung zu erarbeiten. „Unsere Parke sind weit mehr als wertvolle Naturlandschaften. Sie sind Lebensräume, Wissensspeicher und Orte, an denen wir die Zukunft aktiv gestalten können. Wer unsere natürlichen Lebensgrundlagen langfristig sichern will, muss wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen übersetzen. Mit dieser Allianz schaffen wir eine wichtige Grundlage dafür und stärken gleichzeitig Kärntens Regionen“, betont Umweltreferentin LR.in Marika Lagger-Pöllinger. Bildungsreferent LR Peter Reichmann streicht den Nutzen für Lehre und Praxis hervor: „Mit Science_LinkCarinthia verbinden wir die wissenschaftliche Vielfalt unserer Hochschulen mit konkreten Fragestellungen aus der Region. Studierende haben die Möglichkeit, direkt vor Ort zu forschen, während neue Erkenntnisse in Bildungsangebote und die Praxis einfließen. Damit stärken wir Kärnten als Forschungs- und Bildungsstandort und schaffen einen Mehrwert, der weit über die Hochschulen hinausreicht.“

Nutzen für Kärntens Natur, Menschen und Regionen

Konkret sollen sich Studierende im Rahmen von Abschlussarbeiten mit Fragestellungen aus den Schutzgebieten auseinandersetzen, während Citizen-Science-Formate auch die Bevölkerung einbinden. Zudem sind gemeinsame Bildungsangebote, Tagungen und Forschungsvorhaben vorgesehen. Strukturiert wird die Partnerschaft über Dreijahresprogramme mit halbjährlichen Treffen, die organisatorische Leitung teilen sich der UNESCO-Lehrstuhl der CU Hochschule Kärnten und die Nachhaltigkeitskoordination der Universität Klagenfurt. Abschließend unterstreichen Lagger-Pöllinger und Reichmann den Zweck der Initiative: „Unser gemeinsames Ziel ist es, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen konkreten Nutzen für Kärntens Natur, die Menschen und unsere Regionen zu schaffen.“