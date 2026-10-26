Auftakt der Kulturtage: Steinfeld bewahrt sein historisches Erbe

Die 55. Steinfelder Kulturtage wurden eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die neue Topothek und der Verein „Gedächtnis Steinfeld“, um die Geschichte der Marktgemeinde digital für die Zukunft zu bewahren.

Die begleitende Fotoausstellung bot historische Einblicke in die Entwicklung der Marktgemeinde Steinfeld von früher bis heute.

Die begleitende Fotoausstellung bot historische Einblicke in die Entwicklung der Marktgemeinde Steinfeld von früher bis heute.

In der Marktgemeinde Steinfeld sind die 55. Steinfelder Kulturtage durch Bürgermeister Ewald Tschabitscher feierlich eröffnet worden. Die Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung von Kultur, Gemeinschaft sowie der Auseinandersetzung mit der lokalen Historie für das Gemeindeleben.

„Setzen einen wichtigen Schritt“

Im Zentrum des Eröffnungsabends standen die Topothek Steinfeld und der neu ins Leben gerufene Verein „Gedächtnis Steinfeld“. Zum Vorhaben hielt Ausschussobmann Matthias Pirker fest: „Mit der online zugänglichen Topothek setzen wir einen wichtigen Schritt, um historische Fotografien, persönliche Erinnerungen und wertvolles Wissen für kommende Generationen zu bewahren.“

Engagement wurde gewürdigt

Umrahmt wurde die Eröffnung von einer Fotoausstellung mit Aufnahmen aus Steinfeld von früher bis heute, die Entwicklungen veranschaulichte und den Bezug zwischen der Ortsgeschichte und den Menschen darstellte. Gewürdigt wurde das Engagement der Beteiligten, insbesondere jenes von Philipp Safrin, der die Betreuung der Topothek innehat.