„Gut der Demokratie erhalten“: Vernetzungstreffen für mehr Frauen in der Politik

Im Mittelpunkt standen die persönlichen Erfahrungen amtierender Bürgermeisterinnen aus Kärntner Gemeinden wie St. Andrä, Velden, Weissensee, Friesach, Pörtschach und Klein St. Paul, die den Weg in die Kommunalpolitik aufzeigten und Frauen ermutigten, eigene Zweifel zu überwinden. Ergänzt wurde die Zusammenkunft durch die Angelobung des paritätisch besetzten Kinder- und Jugendgemeinderates der Stadtgemeinde St. Andrä, um auch junge Menschen frühzeitig einzubinden.

Entschlossenes Handel gefordert

Doris Schmidauer, Schirmherrin der österreichischen Bürgermeisterinnen, wies in ihrer Keynote auf das bestehende Missverhältnis in den Rathäusern hin: „Es ist bedenklich, dass es mehr Bürgermeister in Kärnten gibt, die ‚Josef‘ heißen, als es Bürgermeisterinnen gibt.“ Da Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, müsse sich ihr alltäglicher Einsatz auch in den politischen Ämtern widerspiegeln. Angesichts der aktuellen Aufgaben forderte Schmidauer entschlossenes Handeln: „Unser Land steht vor immensen Herausforderungen – es wird 100 Prozent unserer Gesellschaft brauchen und nicht 50 Prozent, um diese zu meistern.“ Zudem appellierte sie direkt an die Zuhörerinnen: „Liebe Frauen, ermächtigen Sie sich selbst und sagen Sie ‚Ja‘ zur Politik.“

Von klein auf entsprechend fördern

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner plädierte für eine stärkere Einbindung weiblicher Sichtweisen und forderte, bereits Mädchen von klein auf entsprechend zu fördern: „Wir sollten auch junge Frauen von klein auf in dem Bewusstsein erziehen, dass sie tatsächlich die Welt zerreißen und aktiv etwas bewegen können.“ Beim Abbau der Unterrepräsentanz sieht er beide Geschlechter in der Pflicht, denn: „Starke Frauen brauchen starke Männer und umgekehrt auch.“ Mit Blick auf globale und gesellschaftliche Entwicklungen unterstrich Fellner den Wert einer vielfältigen politischen Beteiligung: „Wir brauchen mehr weibliche Perspektiven in der Politik, um das hohe Gut der Demokratie nachhaltig zu erhalten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 18:59 Uhr aktualisiert