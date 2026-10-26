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/ ©Feuerwehr Hermagor
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand.
Einsatzkräfte bauten die überhitzte Motorradbatterie vor Ort aus und brachten sie ins Freie.
Hermagor
26/10/2026
Feuerwehreinsatz

Überhitzte Motorrad-Batterie sorgte für Feuerwehreinsatz

Wegen einer überhitzten Motorradbatterie rückte die Feuerwehr Hermagor nach Obervellach aus. Die Einsatzkräfte bauten das Bauteil aus und bannten so die Gefahr.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Am heutigen Nationalfeiertag rückte die Freiwillige Feuerwehr Hermagor zu einem Einsatz in Obervellach aus, nachdem die Einsatzkräfte wegen einer überhitzten Batterie in einem Motorrad alarmiert worden waren.

Akku ausgebaut

Direkt nach der Ankunft am Einsatzort bauten die Feuerwehrleute den betroffenen Akkumulator aus der Maschine aus, überprüften ihn eingehend und schafften ihn ins Freie, sodass eine weitere Gefährdung abgewendet werden konnte. „Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen konnte der Einsatz beendet werden“, heißt es seitens der Wehr abschließend.

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