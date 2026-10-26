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Bild auf 5min.at zeigt das herbstliche Klagenfurt
So wird das Wetter zu Ferienbeginn in Kärnten.
Kärnten
26/10/2026
Am Dienstag

Bis zu 13 Grad: So wird das Wetter zu Ferienbeginn

Zu Ferienbeginn startet Kärnten zuerst trüb mit Nebel. Dann wird es aber sonniger.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Am Dienstag ist in Kärnten mit klassischem herbstlichem Hochdruckwetter zu rechnen. In den Niederungen beginnt der Tag vielfach trüb mit Nebel, darüber ist es von früh an sonnig. Nur in hohen Schichten ziehen einige Wolkenfelder durch.

Bis zu 13 Grad

Im Laufe des Vormittags setzt sich auch in den Nebelregionen die Sonne durch, nur lokal kann sich der Nebel etwas hartnäckiger halten. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und +3 Grad, am Nachmittag zwischen 9 und 13 Grad.

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