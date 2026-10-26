Bis zu 13 Grad: So wird das Wetter zu Ferienbeginn

Am Dienstag ist in Kärnten mit klassischem herbstlichem Hochdruckwetter zu rechnen. In den Niederungen beginnt der Tag vielfach trüb mit Nebel, darüber ist es von früh an sonnig. Nur in hohen Schichten ziehen einige Wolkenfelder durch.

Bis zu 13 Grad

Im Laufe des Vormittags setzt sich auch in den Nebelregionen die Sonne durch, nur lokal kann sich der Nebel etwas hartnäckiger halten. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und +3 Grad, am Nachmittag zwischen 9 und 13 Grad.