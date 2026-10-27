Steigende Nächtigungszahlen: Caritas bereitet sich auf Winter vor

Immer mehr Menschen in Kärnten brauchen einen sicheren Schlafplatz, eine warme Mahlzeit und sozialarbeiterische Begleitung. Von 1. Jänner bis 30. September verzeichnete die Notschlafstelle der Caritas Kärnten 4.627 Nächtigungen. Auch der Bedarf an warmen Mahlzeiten bleibt hoch: Von Jänner bis September gab die Caritas im Eggerheim 10.963 warme Mahlzeiten an Menschen in Not aus. „Wenn ich an den kommenden Winter denke, begleitet mich Sorge. Die steigenden Nächtigungszahlen zeigen, wie dringend unsere Hilfe gebraucht wird. Damit wir auch im kommenden Winter verlässlich für Menschen in Not da sein können, braucht es neben ausreichend Betten vor allem ausreichend finanzierte Personalkapazitäten. Denn ein sicherer Schlafplatz allein ist noch keine nachhaltige Hilfe. Menschen brauchen Mitarbeiter, die sie willkommen heißen, ihnen zuhören und gemeinsam mit ihnen nach neuen Perspektiven suchen. Diese Begleitung braucht Zeit und eine verlässliche Finanzierung“, sagt Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Caritas Kärnten.

Über drei Tonnen Spenden für Menschen in Not

Wie diese Unterstützung aussehen kann, zeigte zum Auftakt der Winternothilfe die „Aktion Kilo gegen Armut“ der youngCaritas. Am 22. Oktober sammelten unzählige Schulklassen, Kindergärten, Jugendgruppen, Unternehmen und engagierte Einzelpersonen in Klagenfurt haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Insgesamt kamen 3.120 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel in Klagenfurt zusammen. Gesammelt wurden unter anderem Reis, Öl, Kaffee, Konserven und Milch sowie Seife, Duschgel und Frauenhygieneprodukte. Die Sachspenden kommen direkt Menschen in Kärnten zugute. Die Caritas gibt sie über die Lebensmittelausgabestelle LEA an armutsbetroffene Menschen sowie im Eggerheim an wohnungs- und obdachlose Menschen weiter. „Bei der Aktion erleben junge Menschen, dass ihr Beitrag unmittelbar etwas bewirkt. Aus vielen einzelnen Lebensmittel- und Hygieneartikeln wird konkrete Hilfe für Menschen in Kärnten, denen es am Notwendigsten fehlt“, sagt Theresa Kranabetter von der youngCaritas Kärnten.

Hilfe für Menschen in kalten Nächten

Mit 1. November nimmt das Kältetelefon der Caritas Kärnten wieder seinen Betrieb auf. Wer bei niedrigen Temperaturen eine wohnungslose Person im Freien wahrnimmt, kann bis 31. März 2027 täglich von 18 bis 6 Uhr unter 0463/39 60 60 anrufen. In der vergangenen Wintersaison gingen 119 Hinweise beim Kältetelefon ein. Dadurch konnten 24 obdachlose Menschen vom Roten Kreuz direkt in die Notschlafstelle der Caritas Kärnten gebracht werden. Im Eggerheim erhalten sie warme Mahlzeiten, können duschen, ihre Kleidung waschen und sozialarbeiterische Beratung in Anspruch nehmen. Damit die Caritas Kärnten diese Hilfe auch in den kommenden Wintermonaten leisten kann, ist sie auf Spenden angewiesen. „Für uns ist es selbstverständlich, am Abend die Tür hinter uns schließen zu können, ein warmes Bett zu haben und zu wissen, dass das Morgen auch noch so sein wird. Für unsere Klientinnen ist das nicht der Fall. Gemeinsam können wir das ändern. Ich bin dankbar für jede kleine und große Spende. Sie hilft uns, Menschen in Kärnten mit dem Notwendigsten zu versorgen und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen“, sagt Caritasdirektor Ernst Sandriesser und bittet um Unterstützung.