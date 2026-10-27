Sanierung: 1,2 Millionen Euro für Wegenetz in Bad Kleinkirchheim

Um das ländliche Wegenetz in Kärnten weiter zu verbessern, wird ab dem kommenden Jahr auch der Güterweg Unter- und Oberzirkitzen in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim umfassend ausgebaut und saniert.

Die Finanzierung des Projekts mit Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro wurde auf Antrag von Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber kürzlich in der Landesregierung beschlossen. „Ein gut ausgebautes ländliches Wegenetz ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte auch in Zukunft gut wirtschaften können. Gerade im ländlichen Raum sind viele Menschen täglich auf funktionierende und sichere Zufahrtswege angewiesen. Deshalb investieren wir gezielt in den Erhalt und Ausbau dieser wichtigen Infrastruktur“, betont Gruber.

Wichtige Verkehrsverbindung

Das nun beschlossene Projekt umfasst eine Weglänge von insgesamt rund 2,2 Kilometern und erstreckt sich von der Abzweigung Zirkitzer Weg bis zur Hofstelle Unterweger. Neben dem Ausbau der bestehenden Straße sind auch drei Zubringer vorgesehen. Über die Weganlage werden mehrere Höfe und Wohnhäuser erschlossen. Darüber hinaus dient sie zur Bewirtschaftung von rund 398 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, 55 Hektar Wald und 37 Hektar Almfläche. „Man sieht: Die Weganlage in Bad Kleinkirchheim ist nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sie ist auch eine Grundlage dafür, dass Menschen hier leben, arbeiten und wirtschaften können. Jeden Euro, den wir in unsere Straßeninfrastruktur stecken, investieren wir zugleich in die Lebensqualität und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung vor Ort. Es freut mich, dass dieses Projekt nun umgesetzt wird“, ergänzt er.

Was genau gemacht wird

Der Baustart ist für Frühsommer 2027 vorgesehen. Im Zuge der Arbeiten soll die bestehende Weganlage verbreitert, verstärkt und anschließend asphaltiert werden. Auch Maßnahmen zur Entwässerung und Sicherung sowie die Instandsetzung eines Brückentragwerks sind geplant. Die Ausführung wird dabei auf den zu erwartenden Schwerverkehr abgestimmt. Eine Gesamtfertigstellung des Projekts ist für das Jahr 2030 geplant.

Basis für Leben, Arbeiten, Sicherheit und Wirtschaften

Das ländliche Wegenetz sei eine wichtige Basisinfrastruktur sowie für Leben, Arbeiten, Sicherheit und Wirtschaften im ländlichen Raum zentral, ist Gruber überzeugt. Um die sichere Befahrbarkeit der Güterwege und Verbindungsstraßen weiterhin gewährleisten zu können, investiert das Land hier 2026 kärntenweit knapp über zehn Millionen Euro. „Das schafft Impulse für die heimische Wirtschaft und sorgt für wichtige Wertschöpfung in unseren Regionen“, so Gruber abschließend.