Kärntnerin wartete monatelang auf ÖGK-Geld: Therapie für Tochter (13) stand still 

Eine Mutter aus Kärnten wandte sich an 5 Minuten, weil sie seit Monaten auf die Kostenerstattung dringender Therapiestunden für ihre 13-jährige Tochter wartete.

Insgesamt neun Rechnungen reichte die Kärntnerin seit Juli 2026 bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ein. Die Konsequenz der monatelangen Verzögerung: Weil die finanzielle Belastung zu groß wurde, musste die Behandlung des Kindes vorerst unterbrochen werden.

„Kann aber nicht weitermachen“ mit der Therapie

Die 13-jährige Tochter benötigt psychologische Betreuung. „Sie sollte wöchentlich gehen, ich konnte jedoch keine neuen Termine vereinbaren“, teilt Sabrina* im Gespräch mit 5 Minuten mit. Um die Betreuung zu sichern, trat die Familie in Vorleistung: „Ich warte immer noch auf die Refundierung. Meine Tochter braucht die Therapien, kann aber nicht weitermachen, da ich ca. 1.000 Euro bereits bezahlt habe und die Rechnungen bei der ÖGK liegen“, schildert sie Mitte Oktober. E-Mails an die Kasse blieben unbeantwortet, wie Sabrina erzählt. Bei mündlichen Nachfragen sei ihr lediglich mitgeteilt worden, sie müsse Geduld haben – Urlaubszeiten und Langzeitkrankenstände würden den Ablauf verzögern. Die ältesten offenen Posten stammten dabei bereits von Ende Juli.

ÖGK verweist auf reguläre Wartezeiten

Auch 5 Minuten hat sich bei der ÖGK bezüglich des Falles erkundigt, sowie nach aktuellen Rückständen und Lösungen für betroffene Kinder gefragt. Laut Kasse betrage die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Kärnten aktuell rund sechs Wochen. Wesentlich schneller gehe es auf digitalem Weg: „Werden die Rechnungen hingegen direkt von den Vertragspartner*innen über das Portal WAH-Online eingereicht, verkürzt sich die Bearbeitungszeit auf maximal eineinhalb Wochen“, so die ÖGK in ihrer Stellungnahme.

Mutter hat Teil des Geldes bereits erhalten

Vergangene Woche teilte die Kasse zudem gegenüber 5 Minuten mit, dass die Refundierung für die Mutter eingeleitet worden sei. Kurz darauf traf das Geld auf dem Konto ein. „Ja, einen Teil habe ich erhalten. Jetzt sind nur noch drei Rechnungen offen. Diese habe ich aber erst im September eingereicht“, bestätigt Sabrina im Gespräch mit 5 Minuten erleichtert.

*Name wurde von der Redaktion geändert.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 11:49 Uhr aktualisiert