Wolfsberg: Kesselgulasch-Wettkochen bringt 6.000 Euro Spenden

Kochen für die gute Sache: Das traditionelle Kesselgulasch-Wettkochen im Rahmen von „Herbst in Wolfsberg“ setzte erneut ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität in der Region.

Insgesamt 33 Kochteams traten an die Kessel und verwandelten den Verkauf der Gulaschportionen in einen handfesten finanziellen Erfolg.

Auf 6.000 Euro aufgestockt

Durch den reinen Verkauf der Portionen kam zunächst ein Reinerlös von 5.674 Euro zusammen. Das Siegerteam „Steirerbuam“ und das Unternehmen Helmut Gamperl Holzschlägerung aus Bad Blumau stockten diesen Betrag spontan und großzügig auf, sodass am Ende eine runde Summe von exakt 6.000 Euro auf dem Spendenkonto landete.

Geld fließt direkt in zwei regionale Projekte

Die Spenden kommen zu gleichen Teilen zwei regionalen Einrichtungen zugute. 3.000 Euro gehen an die SeneCura Tagesstätte Bad St. Leonhard, die damit ihre Arbeit mit 13 Klienten mit Behinderung im Alter von 15 bis 50 Jahren unterstützt. Die zweiten 3.000 Euro erhalten die Wolfsberger LKH-Zwerge. Die Einrichtung setzt die Spende für ihr neues MINT-Projekt sowie das kürzlich eröffnete MINT-Haus ein, in dem schon die Kleinsten spielerisch für Mathematik,Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistert werden.

Dank an Teams, Gäste und Unterstützer

Bürgermeister Alexander Radl bedankte sich bei allen mitwirkenden Teams, den Sponsoren sowie den zahlreichen Besuchern vor Ort. Auch die Verantwortlichen der begünstigten Institutionen sprachen ihren Dank für die Hilfe aus.