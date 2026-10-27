Fotogalerie: Die Zeit auf Taggenbrunn war es wert

Nach einer Idee der Schauspielerin von Larissa Marolt präsentierten, diskutierten und philosophierten über große Fragen des Lebens Philosoph Richard David Precht, „Jedermann“ Phillip Hochmair, Larissa Marold und Stargeiger David Garrett.

Vom „Saitenzauberer“ zum „Zeitenzauberer“

Nach der Begrüßung der Gäste durch „Burgfräulein“ und Managerin Michaela Riedl, Tochter des Burgherrn Alfred Riedl, schon der erste Höhepunkt: Stargeiger David Garrett, der weltbekannte „Saitenzauberer“ der an jenem Abend zum Zeitenzauberer mutierte und seinem Instrument des Geigenbauers Giuseppe Guarneri aus längst vergangenen Zeiten Klänge entlockte, die das Publikum begeisterte.

Einzigartiges Kulturereignis in Kärnten

Ideengeberin des einmaligen Events Larissa Marolt, international bekannte Schauspielerin und Model mit starken Kärntner Wurzeln war im Gespräch mit Moderatorin Barbara Haas sehr erfreut, dass es überhaupt gelang so hochkarätige Stargäste an einem Abend nach Taggenbrunn dazu zu einem Thema das gerade in Zeiten wie diesen kaum jemanden kalt lässt. „Mir schwebte einfach ein Kulturereignis in aussergewöhnlicher Konstellation, das Philosophie, Literatur, Musik und persönliche Geschichten miteinander verbindet.“

©Egon Rutter | „Zeit die zählt“, war das Motto einer seit langer Zeit ausverkauften Veranstaltung am Nationalfeiertag auf Burg Taggenbrunn.

Mitreißender „Jedermann“ fesselt das Publikum

Gemeinsam und dank der Gastgeberfamilie die dafür mit wunderbar restaurierte fast tausend Jahre alte Burg den Rahmen gab. Dazu passte genau Schauspieler Philipp Hochmair der zeigte dem Publikum in einer mitreißenden Darstellung des Jedermann wie das teils selbstverständliche und verschwenderische Zeitmanagement unseres Lebens plötzlich unwiderruflich zu Ende ist.

Precht warnt vor Gefahren durch KI und rührt mit Familiengeschichte

Absoluter Höhepunkt des Abends war der Auftritt des bekannten Philosophen Richard David Precht. Er warnt davor dass die KI die Kultur abschaffen könnte, was weitreichenden Folgen für die Gesellschaft hätte. „Der Prozeß des menschlichen Verstehens und die Reifung der Urteilskraft wird verkümmern, aber vielleicht wird sie der künftigen Generation gar nicht abgehen“, vermutet er. Berührende Worte fand er auch über seinen kürzlich verstorbenen Vater zu erzählen und als dieser, ein begeisterter Industriedesigner den Amerikanern eine elektrische Kaffemühle „Krups Coffina“ entwarf. Das Gehäuse erlangte weltweite Berühmtheit, da es in den Filmen „Alien“ und „Zurück in die Zukunft“ als Zeitmaschinenkomponente eingesetzt wurde.

Begeisterte Worte aus der Politik

Begeistert zeigte sich Ehrengast Landeshauptmann Daniel Fellner: „Wir haben einen wunderbaren Abend auf Burg Taggenbrunn verbracht. Barbara Haas führte uns durch ein vielseitiges Programm, Philipp Hochmair begeisterte mit seiner mitreißenden Performance, Richard David Precht regte zum Nachdenken an und David Garrett entführte uns mit seiner Geige in beeindruckende musikalische Welten. Mein Dank gilt der Ideengeberin des Abends, Schauspielerin Larissa Marolt, die dieses besondere Veranstaltungserlebnis nach Kärnten geholt hat. Ein Abend, der Kunst, Musik und große Fragen des Lebens auf einzigartige Weise miteinander verbunden hat.“ Besonders die Worte des Philosophen haben in beeindruckt: „Die Denkanstöße von Richard David Precht zu Bildung und künstlicher Intelligenz sind hochaktuell. Gerade in einer Zeit, in der KI Wissen auf Knopfdruck verfügbar macht, müssen wir kritisches Denken, Urteilsfähigkeit und echtes „Verstehen“ umso stärker fördern. Auch das soziale Lernen darf dabei nicht zu kurz kommen. Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern bereitet junge Menschen darauf vor, Verantwortung zu übernehmen und respektvoll miteinander zu leben. Diese Denkanstöße sind eine wertvolle Anregung.“

Zahlreiche Promis unter den Gästen

Unter den begeisterten Gästen waren auch ex Ministerin Maria Rauch Kallat sowie Filmemacher Klaus und Margot Graf und Segelolympiasiegerin Lara Vadlau

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert