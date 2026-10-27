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/ ©Sinan Muslu-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
In Oberkärnten kam es über das verlängerte Wochenende zu einem Einbruchsdiebstahl.
Spittal an der Drau
27/10/2026
Diebstahl

Einbrecher räumen Büros in Oberkärnten aus

Dreiste Diebe trieben am vergangenen Wochenende in Spittal ihr Unwesen. Sie brachen in ein Betriebsgelände ein und stahlen Tausende Euro aus einem Büro.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Unbekannte Einbrecher haben am verlängerten Wochenende im Bezirk Spittal an der Drau zugeschlagen. Zwischen dem 24. und dem 27. Oktober 2026 verschafften sich die Täter nach Angaben der Polizei Zutritt zu einem Betriebsgelände und durchsuchten dort die Büroräumlichkeiten. Dabei erbeuteten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei berichtet. Außerdem wurden bei dem Einbruch zwei Türen beschädigt. Wie hoch der gesamte entstandene Schaden ist, steht derzeit nicht fest. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

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