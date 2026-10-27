Einbrecher räumen Büros in Oberkärnten aus

Unbekannte Einbrecher haben am verlängerten Wochenende im Bezirk Spittal an der Drau zugeschlagen. Zwischen dem 24. und dem 27. Oktober 2026 verschafften sich die Täter nach Angaben der Polizei Zutritt zu einem Betriebsgelände und durchsuchten dort die Büroräumlichkeiten. Dabei erbeuteten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei berichtet. Außerdem wurden bei dem Einbruch zwei Türen beschädigt. Wie hoch der gesamte entstandene Schaden ist, steht derzeit nicht fest. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.