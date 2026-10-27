„Wir sind längst gegen die Wand gefahren“: Kärntner Ärztechef spricht Klartext

Kärntens Ärztekammer-Präsident schlägt Alarm: Ärzte würden zunehmend zu Sündenböcken für politische Versäumnisse gemacht. In einem offenen Brief warnt er vor den Folgen für die medizinische Versorgung.

Zu lange Wartezeiten, fehlende Kassenärzte und überlastete Spitäler: Die Probleme im österreichischen Gesundheitssystem sind groß. Doch dass dafür immer wieder die Ärzteschaft verantwortlich gemacht werde, will Kärntens Ärztekammer-Präsident Markus Opriessnig nicht länger hinnehmen. In einem offenen Brief rechnet er mit der Gesundheitspolitik ab und warnt vor schwerwiegenden Folgen für die Patienten.

„Die Ärzt:innen sind schuld“

Opriessnig kritisiert den Umgang mit Ärztinnen und Ärzten in Österreich. Seiner Ansicht nach werden sie zunehmend zu Sündenböcken für Probleme gemacht, deren Ursachen viel tiefer liegen. „Damit muss Schluss sein!“, fordert er. Besonders stößt sich Opriessnig daran, dass die Verantwortung für unterschiedlichste Missstände immer wieder bei der Ärzteschaft gesucht werde. „Zu lange Wartezeiten? Die Ärzt:innen sind schuld. Zu wenige Kassenstellen? Die Ärzt:innen sind schuld“, schreibt er. Auch für die steigende Zahl an Wahlärzten und niedrige Durchimpfungsraten würden Mediziner seiner Ansicht nach verantwortlich gemacht.

Situation in Spitälern besonders angespannt

Dabei seien gerade Wahlärzte längst zu einer wichtigen Stütze der medizinischen Versorgung geworden. Auch Kassenärzte würden täglich einen enormen Beitrag leisten, während sich ihre Arbeitsbedingungen zunehmend verschlechtern. Besonders angespannt sei die Situation in den Krankenhäusern. Dort würden viele Ärzte angesichts von Personalmangel, steigenden Patientenzahlen sowie Nacht- und Wochenenddiensten bereits an ihrer Belastungsgrenze arbeiten – siehe etwa die Radiologie-Krise in Klagenfurt, die in den letzten Monaten hohe Wellen schlug.

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„Wir sind längst dagegen gefahren“

Dass es im österreichischen Gesundheitssystem grundlegende Probleme gibt, bestreitet Opriessnig keineswegs. Vielmehr fordert er, deren Ursachen und die Verantwortlichkeiten genauer zu betrachten. Dazu stellt er folgende Fragen: „Wer hat unser Gesundheitssystem in den vergangenen Jahrzehnten geplant, finanziert und gestaltet? Wer hat die demografische Entwicklung, den steigenden medizinischen Bedarf und die absehbare Pensionierungswelle ausreichend berücksichtigt – oder eben nicht?“ Wie ernst er die Lage einschätzt, macht der Ärztekammer-Präsident mit einem drastischen Vergleich deutlich: „Wir stehen nicht mehr auf fünf Minuten vor zwölf. Wir stehen nicht einmal mehr unmittelbar vor der Wand. Wir sind längst dagegen gefahren und versuchen jetzt, die Folgen irgendwie aufzufangen!“

Ärztekammer fühlt sich übergangen

Gleichzeitig kritisiert Opriessnig, dass die Ärztekammer bei Reformdiskussionen aus seiner Sicht zu wenig eingebunden werde. Wenn die Interessenvertretung auf mögliche Fehlentwicklungen hinweise, werde sie schnell als Blockierer oder Verhinderer dargestellt. „Ärztliche Kritik an Reformvorhaben ist nicht gleichbedeutend mit einer Blockade“, betont er. Vielmehr sei es die Aufgabe der Ärztekammer, fachliche Probleme aufzuzeigen. Besonders unverständlich sei für ihn, dass aus verschiedenen politischen Richtungen Reformvorschläge kämen, ohne ausreichend mit jenen zu sprechen, die täglich Patienten behandeln. Dabei nimmt Opriessnig auch die eigene Standesvertretung nicht vollständig aus der Verantwortung. Ärztekammern müssten bereit sein, frühere Positionen selbstkritisch zu hinterfragen und aus möglichen Fehlern zu lernen.

Am Ende leiden die Patienten

Die größte Gefahr sieht der Kärntner Ärztekammer-Präsident allerdings nicht im Streit zwischen Politik und Ärzteschaft selbst, sondern in dessen möglichen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Wenn Mediziner öffentlich immer wieder pauschal für Versorgungsprobleme verantwortlich gemacht würden, könne das Vertrauen der Patienten in ihre behandelnden Ärzte Schaden nehmen. Dieses Vertrauen sei jedoch eine wesentliche Grundlage jeder guten medizinischen Behandlung. Opriessnig fordert deshalb ein gemeinsames Vorgehen aller Beteiligten – von Politik und Ärzteschaft über Pflegekräfte bis hin zu den weiteren Gesundheitsberufen. Er selbst sei jederzeit bereit, konstruktiv an Lösungen mitzuarbeiten. Zum Abschluss seines offenen Briefes richtet er einen eindringlichen Appell an die Verantwortlichen: „Es geht um die Gesundheit der Menschen – und die darf niemals zum Spielball politischer Interessen werden.“