Forstarbeiter wird eingeklemmt – Kollege eilt mit Motorsäge zu Hilfe

Als ein 34-jähriger Forstarbeiter in Althofen unter einem Baumstamm eingeklemmt wurde, zögerte sein Kollege keine Sekunde. Dennoch wurde der Arbeiter schwer verletzt.

Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Dienstag (27. Oktober) gegen Mittag in einem Waldstück in Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein 34-jähriger Forstarbeiter war gerade damit beschäftigt, einen Fichtenstamm abzulängen, als es zu dem Unglück kam. Der unter Spannung stehende Baumstamm löste sich durch den Schnitt und klemmte den Mann an beiden Beinen ein, wie die Polizei schildert.

Arbeitskollege befreite Schwerverletzten

Glücklicherweise gelang es dem 34-Jährigen, einen Arbeitskollegen auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Dieser eilte sofort zu Hilfe und durchtrennte den Stamm mit einer Motorsäge. So konnte er den eingeklemmten Forstarbeiter befreien. Da sich der Unfall in unwegsamem Gelände ereignet hatte, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Guttaring den Schwerverletzten bergen. Anschließend wurde der 34-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.