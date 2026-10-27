Aus altem Kärntner Hotel wurde Österreichs südlichste Polizeistation

Hier wird nicht mehr eingecheckt, sondern ermittelt! Das ehemalige Hotel Obir in Bad Eisenkappel beherbergt jetzt die südlichste Polizeiinspektion Österreichs. Am Dienstag wurde die Dienststelle offiziell eröffnet.

Wo früher Hotelgäste ein- und ausgingen, sind seit Kurzem Polizisten im Einsatz: Das ehemalige Hotel Obir im Zentrum von Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) beherbergt nun die südlichste Polizeiinspektion Österreichs. Am Dienstag, dem 27. Oktober, wurde die neue Dienststelle offiziell eröffnet.

Neue Polizeiinspektion bereits seit Juni in Betrieb

Schon Ende Juni 2026 haben die Beamten ihre neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Hotel Obir bezogen. Zuvor war die Polizeiinspektion in einem Gebäude untergebracht, in dem sich auch Wohnungen und Geschäfte befanden. Ein barrierefreier Zugang war dort nicht möglich, die neue Polizeiinspektion ist nun barrierefrei zugänglich. Im Erdgeschoss des umgebauten Hotels steht den Polizisten nun ein moderner Arbeitsplatz zur Verfügung. Auch für die Bevölkerung ist die Dienststelle zentral gelegen und leichter erreichbar.

©Polizei Kärnten Zahlreiche Gäste waren zum Festakt gekommen. ©Polizei Kärnten Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und Innenminister Gerhard Karner beim Festakt.

Polizei betreut mehr als 200 Quadratkilometer

Das Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel ist weitläufig. Die Beamten sind für mehr als 200 Quadratkilometer zuständig. Dazu gehören 64 Kilometer Bundes- und Landesstraßen, 53 Kilometer Gemeindestraßen sowie rund 1.000 Kilometer Forststraßen. Das bergige Gelände mit seinen zahlreichen Gräben stellt die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Auch die beliebten Motorradstrecken über den Seebergsattel und den Paulitschsattel sowie zahlreiche Wandergebiete liegen im Zuständigkeitsbereich. Entsprechend eng arbeitet die Polizei mit der Bergrettung und den Feuerwehren Bad Eisenkappel und Rechberg zusammen.

Feierliche Eröffnung mit Innenminister und Landeshauptmann

Zur offiziellen Eröffnung kamen unter anderem Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik. Karner betonte: „Wir investieren in die Sicherheit und sparen bei Asyl. Die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel ist ein gutes Beispiel dafür.“ „Mit der heutigen Dienststelleneröffnung wird ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass bei der Modernisierung und bei der Investition in die Sicherheit der Menschen in unserem Bundesland nicht nur der urbane Raum, sondern auch die ländlichen Regionen gestärkt werden“, erklärte Fellner. Landespolizeidirektorin Kohlweiß betonte, dass die neue Dienststelle den Beamten die nötigen Voraussetzungen für ihre Arbeit biete. Bürgermeisterin Lobnik bedankte sich bei allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dem ehemaligen Hotel eine neue Nutzung zu geben.

©Polizei Kärnten Innenminister Gerhard Karner, PI-Kommandant Kontrollinspektor Wolfgang Durchschlag und Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.

Rund 450 Bewerbungen für Polizeiausbildung

Im Zuge der Eröffnung verwies die Polizei auch auf das große Interesse am Polizeiberuf in Kärnten. Allein für die Aufnahme in die Polizeigrundausbildung im September gingen rund 450 Bewerbungen ein. Weitere Aufnahmen sind geplant. Die Feier in Bad Eisenkappel wurde von einem Bläserensemble und dem Slowenischen Kinder- und Jugendchor Obirzki musikalisch begleitet. Außerdem wurde die neue Polizeiinspektion kirchlich gesegnet.