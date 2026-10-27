Kärnten zieht auch im Herbst immer mehr Urlauber an

Kärnten bleibt bei Urlaubern gefragt – und das mittlerweile über die klassischen Sommermonate hinaus. Wie aktuelle Zahlen zeigen, verzeichnete Kärntens Tourismus bis jetzt heuer ein deutliches Plus.

Wie die aktuellen Zahlen der Kärnten Werbung zeigen, gab es im September 2026 deutlich mehr Gäste und Übernachtungen als noch ein Jahr zuvor. Auch die bisherige Sommersaison und das laufende Tourismusjahr liegen über den Vorjahreswerten.

Über 12 Millionen Übernachtungen bis jetzt

Insgesamt wurden im September 356.122 Gästeankünfte registriert. Das entspricht einem Anstieg von 12,4 Prozent gegenüber September 2025. Die Zahl der Nächtigungen kletterte um 7,9 Prozent auf 1.323.449. Auch die Bilanz für die bisherige Sommersaison von Mai bis September fällt positiv aus: 2,36 Millionen Gästeankünfte bedeuten ein Plus von 7,8 Prozent. Bei den Nächtigungen gab es mit rund 9,24 Millionen einen Zuwachs von 3,1 Prozent. Betrachtet man das gesamte bisherige Kalenderjahr von Jänner bis September, wurden in Kärnten bereits mehr als zwölf Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind um 3,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wandern ist bei Herbsturlaubern besonders beliebt

Dass Kärnten auch im Herbst Urlauber anzieht, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Gästebefragung. Demnach nennen 63 Prozent der Herbstgäste Natur und Landschaft als Urlaubsmotiv. Noch mehr, nämlich 69 Prozent, gehen während ihres Aufenthalts wandern. „Die erfreulichen Septemberzahlen zeigen, dass Kärnten auch über die klassischen Sommermonate hinaus gefragt ist. Auch der Oktober ist aktuell gut gebucht“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Ziel sei es, die Urlaubssaison durch zusätzliche Angebote weiter zu verlängern.

Koralmbahn soll zusätzliche Gäste bringen

Eine wichtige Rolle spielt dabei laut Kärnten Werbung auch die Koralmbahn. Seit ihrer Inbetriebnahme im Dezember 2025 nutzen täglich rund 10.000 Menschen die Strecke. Die neue Verbindung soll insbesondere Tagesausflüge und Kurzurlaube zwischen Kärnten und der Steiermark erleichtern. Mit Angeboten wie „Rail & Trail“, bei denen Wanderungen direkt an Bahnhöfen starten, oder „Rail, Rent & Bike“ mit Radverleihmöglichkeiten in Bahnhofsnähe sollen Urlauber verstärkt ohne eigenes Auto unterwegs sein können.