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/ ©Google Streetview
Das Bild auf 5min.at zeigt das Tenorio in Wolfsberg.
Zwei Geschäfte im Wolfsberger Einkaufszentrum Tenorio haben vorübergehend geschlossen.
Wolfsberg
27/10/2026
Umbauarbeiten

Zwei Shops im Tenorio vorübergehend geschlossen

Wer derzeit im Einkaufszentrum „Tenorio“ in Wolfsberg einkaufen möchte, steht bei zwei Geschäften vor verschlossenen Türen. Sowohl das Reformhaus Martin als auch der Friseurbedarfsshop Roma haben seit dem 19. Oktober geschlossen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Im Wolfsberger Einkaufszentrum Tenorio sind aktuell gleich zwei Geschäfte wegen Umbaus geschlossen: der Friseurladen „Roma“ sowie das „reformstark Martin“. Lange müssen Kunden allerdings nicht auf die beiden Shops verzichten. Bei Roma, wo unter anderem Haarpflege- und Stylingprodukte verkauft werden, wird derzeit das Geschäftslokal erneuert. Bereits am 6. November soll der Shop wieder öffnen. Etwas länger dauern die Arbeiten im Reformhaus Martin. Dort wird nicht nur umgestaltet, sondern auch die Verkaufsfläche um rund 100 Quadratmeter vergrößert, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die Wiedereröffnung ist für die Woche ab dem 10. November geplant.

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