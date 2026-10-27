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/ ©Montage: Canva Pro
Das Bild auf 5min.at zeigt eine kranke Familie
Bei den ÖGK-Krankenstandszahlen für Kärnten zeichnet sich ein Rückgang ab.
Kärnten
27/10/2026
ÖGK informiert

Weniger Menschen krank: Krankenstandszahlen in Kärnten sinken

Trotz Herbstwetter und Erkältungszeit gibt es erfreuliche Nachrichten: In Kärnten gehen die Krankenstände zurück. Besonders bei grippalen Infekten zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum Vorjahr.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(257 Wörter)
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Husten, Schnupfen, Fieber: Auch in Kärnten sind derzeit Tausende Menschen krankgeschrieben. Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigen allerdings einen Rückgang gegenüber der Vorwoche. In der Kalenderwoche 43 wurden insgesamt 12.714 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen registriert. Eine Woche zuvor waren es noch 13.122. Auch im Vergleich zum Vorjahr liegen die Krankenstandszahlen deutlich niedriger.

Rund 2.800 grippale Infekte in Kärnten

Besonders häufig sind derzeit grippale Infekte. In der Kalenderwoche 43 wurden in Kärnten 2.854 entsprechende Krankenstandsfälle erfasst. In der Vorwoche waren es noch 3.187. Das entspricht einem Rückgang von rund zehn Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen gesunken. In der Kalenderwoche 43 des Jahres 2025 waren 3.713 Menschen wegen eines grippalen Infekts krankgeschrieben – also rund 23 Prozent mehr als aktuell.

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Grippe und Corona spielen derzeit kleinere Rolle

Deutlich niedriger fallen die Zahlen bei der echten Grippe (Influenza) und bei COVID-19 aus. In Kärnten wurden in der vergangenen Woche jeweils 13 Krankenstandsfälle registriert. Bei Influenza ist das ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als elf Fälle gezählt wurden. Bei COVID-19 zeigt sich hingegen ein deutlicher Rückgang: In der Kalenderwoche 43 des Vorjahres waren noch 178 entsprechende Krankenstandsmeldungen erfasst worden. Die ÖGK weist allerdings darauf hin, dass COVID-19 seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und inzwischen deutlich weniger getestet wird. Die erfassten Fälle bilden das tatsächliche Infektionsgeschehen daher nicht vollständig ab.

Nur ÖGK-Versicherte dabei

Wichtig bei der Einordnung: Die Statistik umfasst ausschließlich bei der ÖGK versicherte Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher. Versicherte anderer Sozialversicherungsträger sind nicht enthalten.

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