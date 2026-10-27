100.000 Euro für den Naturschutz: Das sind Kärntens Gewinner

65 Projekte aus ganz Kärnten waren im Rennen, fünf haben sich durchgesetzt. Mit der „Goldenen Apis 2026“ wurden besondere Naturschutzideen ausgezeichnet. Insgesamt stehen 100.000 Euro an Preisgeldern bereit.

Ob blühende Wiesen, seltene Spinnen oder neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen: In Kärnten setzen sich zahlreiche Menschen für den Schutz der Natur ein. Einige dieser Projekte wurden nun mit der „Goldenen Apis 2026“ ausgezeichnet. Insgesamt 65 Initiativen aus ganz Kärnten hatten sich beim Biodiversitäts-Wettbewerb der Privatstiftung Kärntner Sparkasse beworben. Für die ausgezeichneten Projekte stehen insgesamt 100.000 Euro an Preisgeldern zur Verfügung.

Fünf Projekte ausgezeichnet

Eine Fachjury wählte die Gewinner in fünf Kategorien aus. Die Bandbreite reicht von der Landwirtschaft über Unternehmen und Vereine bis hin zu Schulen und Museen. Zu den Preisträgern zählt die Kräuterlei am Wörthersee vulgo Kozian mit ihrem Projekt „Moor-Mosaik-Landschaften in Schiefling am Wörthersee“. In der Kategorie Unternehmen konnte sich die autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH mit ihrem „Stadtgarten & Hofladen autArK“ durchsetzen. Auch der Naturwissenschaftliche Verein Alpe-Adria wurde ausgezeichnet. Sein Projekt widmet sich den wertvollen Trockenrasen Kärntens und einer besonders schönen, aber gefährdeten Spinnenart. Unter dem Titel „Auf der bunten Blumenwiese“ macht der Verein auf diese Lebensräume und ihre tierischen Bewohner aufmerksam.

©Daniel Waschnig

Auch Schule und Museum unter den Gewinnern

In der Kategorie Schulen und Kindergärten ging die Auszeichnung an die De La Tour Schule Treffen für ihr Projekt „Flower Power“. Bei den Bildungsinstitutionen überzeugte das kärnten.museum mit „Biodiversität entdecken“. Mit dem Wettbewerb möchte die Privatstiftung Kärntner Sparkasse Initiativen unterstützen, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen. Die Biene dient dabei als Symbol für den Naturschutz. Denn Bestäuber spielen eine wichtige Rolle für die Vermehrung zahlreicher Pflanzen und damit auch für unsere Lebensmittelversorgung.