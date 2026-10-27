Nach schwerer Krankheit: Kärntnerin (65) holt Meistertitel im Bankdrücken

Eine schwere Krebserkrankung und ein Unfall liegen hinter ihr. Doch Gertrude hat sich zurückgekämpft und das mit beeindruckender Kraft. Bei der Meisterschaft im Bankdrücken holte sie zwei Siege und stellte einen Landesrekord auf.

Dass man auch nach schweren Rückschlägen sportlich noch Großes erreichen kann, hat Gertrude Hinteregger eindrucksvoll bewiesen. Die 65-Jährige trat am 17. Oktober 2026 bei der Österreichischen Meisterschaft im Bankdrücken der Jugend, Junioren und Masters in Innsbruck an. Hinter ihr liegen eine schwere Krebserkrankung und ein Unfall. Doch die Kärntnerin kämpfte sich zurück an die Hantel – und wurde dafür nun mit einem besonderen Erfolg belohnt.

Gleich zwei Siege und ein neuer Landesrekord

In der Altersklasse Masters AK3 ließ Gertrude Hinteregger ihre Konkurrenz hinter sich. Sie gewann die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und sicherte sich zusätzlich den Overall-Sieg ihrer Altersklasse. Damit nicht genug: Die Kärntnerin stellte bei dem Wettkampf auch einen neuen Landesrekord auf. Besonders emotional war dieser Erfolg für ihren Sohn Martin Hinteregger, der den Kraftsportverein Kärnten leitet und seine Mutter trainiert. Er selbst trägt den Titel „Stärkster Mann Österreichs 2026“ und freut sich mit seiner Mama:

Als Trainer macht mich dieser Erfolg unfassbar stolz. Zu sehen, wie unsere Jugend über sich hinauswächst. Vor allem auch meine Mama, nach allem, was war, Vollgas gibt und solche Leistungen abliefert – das ist unbezahlbar und inspiriert das gesamte Team.“

Auch Kärntner Nachwuchs räumte ordentlich ab

Doch nicht nur bei den Masters gab es Grund zum Feiern. Auch die jungen Athleten des Kraftsportvereins Kärnten, der seinen Sitz in Villach hat, zeigten bei der Österreichischen Meisterschaft starke Leistungen. Der 16-jährige Juan Antonio Krainer Costa gewann die Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm mit einer Leistung von 105 Kilogramm im Bankdrücken. Maximilian Wuggenig (Jahrgang 2008) sicherte sich in der Klasse bis 120 Kilogramm den zweiten Platz. Besonders erfolgreich verlief der Wettkampf für Alessandro della Pietra (Jahrgang 2009). Er gewann die Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm mit einer Leistung von 180 Kilogramm und holte sich zusätzlich den Overall-Sieg der Jugend. Für den jungen Kraftsportler steht bereits die nächste große Herausforderung bevor: Im Dezember möchte er bei der Europameisterschaft im Powerlifting in Slowenien antreten.

©KSV-Kärnten Auch der KSV-Nachwuchs zeigte sein Können.

Kärntner holten auch den Mannschaftssieg

Gemeinsam konnten Juan Antonio Krainer Costa, Maximilian Wuggenig und Alessandro della Pietra noch einen weiteren Erfolg verbuchen: Das Trio gewann die Teamwertung der Jugend. Damit kehrte der Kraftsportverein Kärnten mit mehreren Meistertiteln, zwei Overall-Siegen und einem Landesrekord aus Innsbruck zurück und darf „kräftig“ stolz sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 21:43 Uhr aktualisiert