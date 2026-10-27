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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See am Morgen im Herbst.
Auf Kärnten wartet am Mittwoch ein Wettermix.
Kärnten
27/10/2026
Wetterprognose

Warmfront im Anmarsch: So wird der Mittwoch in Kärnten

Der Mittwoch, 28. Oktober, bringt Kärnten einen Mix aus Sonne, Nebel und Wolken. Während sich am Vormittag vielerorts noch die Sonne zeigt, macht sich im Laufe des Tages eine Warmfront bemerkbar.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Nach einer meist sternenklaren Nacht beginnt der Mittwoch in Kärnten laut Prognosen der GeoSphere Austria recht frisch. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf minus 1 bis plus 4 Grad. Vor allem im Klagenfurter Becken und in einigen Tälern bilden sich in den Morgenstunden wieder Nebel- und Hochnebelfelder. Diese sollten sich allerdings um die Mittagszeit auflösen.

Am Nachmittag ziehen dichtere Wolken auf

Im weiteren Tagesverlauf ziehen die Wolken einer Warmfront über Kärnten und trüben besonders am Nachmittag den Sonnenschein. Regen ist dabei kaum zu erwarten. Lediglich im oberen Mölltal könnten vorübergehend ein paar Tropfen fallen. Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 13 Grad.

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