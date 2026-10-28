Auto geriet plötzlich in Brand: Helfer verhindert Schlimmeres

Schrecksekunde am späten Montagnachmittag im Bezirk Wolfsberg: Vor einer Baustellenampel auf der B78 stieg plötzlich Rauch aus einem Wagen auf. Dank eines anderen Autolenker ging der Vorfall glimpflich aus.

Am 27. Oktober war ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 17 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger unterwegs. Er fuhr auf der B78 von Wolfsberg in Richtung Reichenfels. Im Gemeindebereich von Bad St. Leonhard musste der Lenker verkehrsbedingt in einem Baustellenbereich vor einer roten Ampel anhalten.

Rauchschwaden stiegen auf

Dabei stellte er fest, dass Rauchschwaden aus dem Motorraum aufstiegen, teilt die Polizeiinspektion Bad St. Leonhard mit. Ein nachkommender Pkw-Lenker reagierte sofort: Mit einem Feuerlöscher eilte er zu Hilfe und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, noch bevor die Flammen vollends auf das gesamte Fahrzeug übergriffen.

Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch

Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reichenfels rückten mit rund 22 Mitgliedern an, um die notwendigen Nachlöscharbeiten durchzuführen und den Bereich abzusichern. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.