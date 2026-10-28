Parkinson-WM: Kärntnerin holt Silber und Bronze in China

Für Agnes Jan hat sich die weite Anreise zur ITTF-Parkinson-Weltmeisterschaft gelohnt. Gemeinsam mit ihrer schwedischen Partnerin Eva-Lena Jansson zog die Kärntnerin ins Doppel-Finale ein. Zwar ging das Duo nach dem ersten Satz mit 1:0 in Führung, am Ende behielten jedoch Nuria Santos und Mayumi Kanie (Spanien/Japan) mit 3:1 die Oberhand. Jan durfte sich somit über die verdiente Silbermedaille freuen.

Bronze im Mixed und fünfter Rang im Einzel

Auch im gemischten Doppel stand die Kärntnerin auf dem Podest. An der Seite des Deutschen Karlheinz Moxter sicherte sie sich Bronze. Im Semifinale verspielte die Paarung gegen Elvira Garcia und Holger Teppe (Spanien/Deutschland) zwar noch einen 2:0-Vorsprung, der Jubel über Edelmetall überwog dennoch. Ein fünfter Rang im Einzelbewerb rundete die erfolgreiche Woche ab. Angesichts der starken Konkurrenz im Mutterland des Tischtennis zeigte sich Jan überglücklich über ihre zwei Podestplätze.

©zVg. | Die Kärntner Tischtennisspielerin Agnes Jan kehrt mit gleich zwei Medaillen von den Welttitelkämpfen aus Shanghai heim.

Weitere Spitzenplätze für Österreich

Neben der Kärntner Medaillengewinnerin zeigten auch andere rot-weiß-rote Starter auf: Der Steirer Günter Ofner erkämpfte in der Klasse zwei sowohl im Einzel als auch im Doppel mit dem Schotten Steven Moreley jeweils das Viertelfinale und landete auf Platz fünf. In der Klasse drei sicherte sich der Tiroler Kemal Kara im Team mit dem Taiwanesen Chen Chien ebenfalls Rang fünf.

Drei fünfte Plätze für Nachwuchs in der Slowakei

Zeitgleich schlugen Österreichs Tischtennis-Talente beim WTT Youth Contender in Senec (Slowakei) auf. Drei fünfte Plätze standen am Ende zu Buche: Der Welser Petr Hodina lag im U19-Viertelfinale gegen den Ukrainer Nazanii Solodkyi bereits mit 2:1 in Führung, musste sich aber noch geschlagen geben. In der U15 scheiterten Louis Fegerl aus der Steiermark sowie der Wiener Sung Chen jeweils in der Runde der besten Acht. Die nächsten Bewährungsproben warten bereits: Fegerl startet beim Youth Contender in Ungarn als Nummer vier, während die Burgenländerin Elina Fuchs im U19-Bewerb auf der Nummer fünf geführt wird.