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/ ©Montage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt Rennräder und einen Mann der sich ärgert.
Der Kärntner wandte sich nach monatelangem Ärger an die Arbeiterkammer Kärnten.
Kärnten
28/10/2026
AK half ihm

3.570 Euro für neues Rennrad gezahlt und Kärntner hatte monatelang Ärger

Ein Kärntner wollte sich den Traum vom neuen Rennrad erfüllen, doch statt sportlicher Höchstleistungen folgten Risse im Rahmen, Lackschäden und eine monatelange Zwangspause.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(303 Wörter)
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Im Juli 2025 erfüllte sich ein Kärntner seinen sportlichen Traum: Für knapp 3.570 Euro kaufte er sich ein hochwertiges Rennrad in einem auffälligen Design. Doch die Freude hielt nicht lange. Schon nach wenigen Ausfahrten traten deutliche Verarbeitungs- und Lackmängel zutage. Zwar tauschte der Händler den Rahmen anfangs aus, doch auch das Ersatzteil zeigte schnell wieder Kratzer und sogar Risse im Bereich der Sattelklemme.

Neun Monate Frust

Zu allem Überfluss sorgte kurz darauf eine Sicherheits-Rückrufaktion der Vordergabel dafür, dass das teure Bike monatelang überhaupt nicht genutzt werden konnte. Als der Händler dem Kunden schließlich nur noch Ersatzrahmen in völlig anderen Farben anbot, reichte es dem Radsportler. Das spezielle Design war schließlich ein Hauptgrund für die Kaufentscheidung gewesen. Nach fast neun Monaten Frust und erfolglosen Nachbesserungsversuchen schaltete der Mann den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten ein.

AK Kärnten pochte auf Vertragsauflösung

Mit Unterstützung der AK-Expertin Valentina Konatschnig wendete sich das Blatt. „Ein Kunde, der über 3.500 Euro ausgibt, darf zu Recht ein einwandfreies Produkt erwarten. Wenn Nachbesserungen scheitern und sich Risse im Rahmen bilden, geht es nicht mehr nur um Ästhetik, sondern um die Sicherheit“, stellt Konatschnig klar.

Das Bild auf 5min.at zeigt Valentina Konatschnig.
©AK Kärnten/Helge Bauer
Mit Unterstützung der AK-Expertin Valentina Konatschnig wendete sich das Blatt für den Kärntner.

Kärntner bekam 3.570 Euro zurück

Sie berief sich gegenüber dem Händler auf das Verbrauchergewährleistungsgesetz: Bietet ein Verkäufer nach mehreren Versuchen keine vertragsgemäße Lösung, besteht das Recht auf Auflösung des Vertrags. Die Intervention fruchtete: Das Unternehmen lenkte ein und erstattete dem Kärntner den kompletten Kaufpreis von 3.570 Euro zurück.

„Mängel nicht einfach hinnehmen

Auch AK-Präsident Günther Goach bekräftigt: „Verbraucherinnen und Verbraucher müssen Mängel nicht einfach hinnehmen, unsere Expertinnen und Experten setzen sich kostenlos für ihr Recht ein.“

Das Bild auf 5min.at zeigt Günther Goach.
©AK Kärnten/Helge Bauer
Am Foto: AK-Präsident Günther Goach

Hilfe bei Problemen mit Verträgen oder Einkäufen

Betroffene Konsumenten können sich direkt an den Konsumentenschutz der AK Kärnten wenden: per Telefon unter 050 477-2002 oder per E-Mail an konsument@akktn.at.

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