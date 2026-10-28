Streit um Biber: Statt töten über Prävention nachdenken

ANCA (Austrian Nature Conservation Allianz) kritisiert die mangelnde Alternativenprüfung und gravierende Tierschutzrisiken.

Umgang mit streng geschütztem Biber

Kärntens Umgang mit dem streng geschützten Biber wirft alarmierende Fragen auf: „Laut einer aktuellen Tötungsliste der Kärntner Landesregierung wurden bis 28. September 2026 bereits 77 Biber getötet. 73 Tiere – rund 95 Prozent – wurden erschossen. Lediglich drei Tiere wurden als Lebendfallenfänge dokumentiert, bei einer weiteren ist die Methode unklar“, kritisiert die Biologin Monika Schertler vom Verein ANCA. Besonders erschütternd sei der Abschuss von Jungtieren, wird kritisiert. „Unter den getöteten Tieren befinden sich Biber mit nur 4,8, 5 und 5,3 Kilogramm Körpergewicht. Insgesamt wiegen zwölf Tiere weniger als zehn Kilogramm. Ein ausgewachsener Europäischer Biber wiegt normalerweise 20 bis 35 Kilogramm“, so Schertler. Die Zahlen aus Kärnten sind jedoch kein Einzelfall.

Streng geschützt – aber ohne verpflichtende Alternativenprüfung?

Eine Auswertung des WWF zeigt, dass in sechs österreichischen Bundesländern bestehende und geplante Verordnungen jährliche Tötungskontingente von insgesamt mehr als 1.000 streng geschützten Bibern vorsehen. Österreichweit bis zu 1.037 Biber jährlich. Statt Konflikte zwischen Menschen und Bibern vorrangig durch Prävention zu lösen, ermöglichen immer mehr Bundesländer die Tötung streng geschützter Tiere in hohen Kontingenten. In einer Aussendung von ANCA heißt es weiter: „Der Europäische Biber unterliegt dem strengen Schutz des Anhangs IV der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie). Ausnahmen vom Tötungsverbot sind gemäß Artikel 16 nur unter strengen Voraussetzungen zulässig. Dazu gehört, dass keine andere zufriedenstellende Lösung besteht und der günstige Erhaltungszustand der betroffenen Population nicht beeinträchtigt wird. In einer schriftlichen Auskunft vom Oktober 2026 bestätigt die Kärntner Landesregierung aber, dass die Prüfung gelinderer Mittel und geeigneter Umsiedlungsreviere in der Verordnung nicht vorgesehen sind. Dies wirft erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit mit Artikel 16 Absatz 1 der FFH-Richtlinie auf.“

Abschüsse am Wasser: Tierleid durch Fehlschüsse?

Die Kärntner Biberverordnung erlaubt die Tötung von Bibern vom 1. September bis 31. März und bei Gefahr im Verzug sogar zwischen April und August – also auch während der sensiblen Fortpflanzungs- und Jungenaufzucht. Kritisiert werden insbesondere fehlende verpflichtende Einzelfallprüfungen, Defizite beim wissenschaftlichen Monitoring und tierschutzrechtliche Risiken unmittelbarer Abschüsse. Die Tierschützer appellieren an Jagdreferenten LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), die Tiere wenigstens mit Lebendfallen zu fangen: „Biber leben überwiegend am und im Wasser. Bei nicht sofort tödlichen Treffern besteht die Gefahr, dass schwer verletzte Tiere ins Wasser flüchten, untertauchen und nicht mehr aufgefunden werden. Eine Nachsuche wird dadurch verunmöglicht.“ Auch in den nächsten Jahren sind Abschüsse von Bibern in Kärnten geplant. „Alle Reviere sind besetzt, wo der Biber Schaden anrichtet, muss er reguliert werden“, heißt es wiederum vom Land.