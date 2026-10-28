Dreier-Allianz in Ebenthal: Warum sich FPÖ, ÖVP und Liste „DU“ jetzt zusammentun

Breite Allianz vor der Gemeinderatswahl in Ebenthal: FPÖ, bürgerliche ÖVP-Kräfte und die Liste „DU“ schmieden ein Dreier-Bündnis. Unter Führung von Georg Matheuschitz will die Allianz die Zweidrittelmehrheit der SPÖ brechen.

Die Weichen für die kommende Gemeinderatswahl bei FPÖ, ÖVP und Liste „DU“ in Ebenthal sind gestellt: Unter dem Namen „Freiheitliche Bürgerliche Liste Georg Matheuschitz“ gehen die FPÖ, bürgerliche Kräfte der ÖVP und die Liste „DU“ gemeinsam ins Rennen. Unter der Führung der FPÖ und mit dem jetzigen FPÖ-Gemeindevorstand Georg Matheuschitz an der Spitze wollen sie ein Zeichen für mehr Demokratie im Gemeinderat setzen und die Zweidrittelmehrheit der SPÖ brechen.

Bekannte Gesichter aus Kommunalpolitik und Vereinen

Neben Matheuschitz vereint das Bündnis erfahrene kommunalpolitische Akteure. Für die bürgerlichen Kräfte der ÖVP geht Johann Brückler, langjähriger Obmann des Kontrollausschusses, ins Rennen. Die Liste „DU“ wiederum bringt ihren Gründer und Mandatar Ökonomierat Johann Archer mit an Bord. Nach Angaben der Initiatoren erfahre die Liste spürbaren Zulauf von engagierten Bürgern, Landwirten und Gewerbetreibenden aus der Gemeinde. Spitzenkandidat Matheuschitz selbst verweist neben seinem Engagement in Feuerwehr, Sport und Traditionsvereinen vor allem auf zwei Jahrzehnte Verwaltungserfahrung in der Landeshauptstadt Klagenfurt, wo er das Büro von Stadträtin Sandra Wassermann leitet.

Blockierte Wohnbauprojekte als Kernkritik

Inhaltlich übt das Dreier-Gespann deutliche Kritik an der bisherigen Amtsführung und spricht von einem jahrelangen Stillstand. Als eines der drängendsten Themen nennt die Liste den Wohnbau. Bauprojekte, die bereits im Jahr 2021 beschlossen wurden, seien aufgrund bislang fehlender Umwidmungen weiterhin blockiert. Hier fordert das Bündnis ein rasches Vorantreiben der behördlichen Verfahren, um leistbaren Wohnraum vorrangig für junge Gemeindebürger zu schaffen.

Impulse für Wirtschaft, Zentrum und Bürgerservice

Weitere Schwerpunkte setzt die Gruppierung bei der Ortsentwicklung und der Verwaltung. Der Ortskern soll durch gezielte wirtschaftliche Anreize für Wirtshäuser und Cafés belebt und wieder zu einem zentralen Treffpunkt ausgebaut werden. Gleichzeitig soll das Potenzial der verkehrsgünstigen Gewerbezone nahe der Autobahn und Klagenfurt durch Erweiterungen voll ausgeschöpft werden, um neue Betriebe und Arbeitsplätze in die Gemeinde zu holen. Eine modernisierte, schlanke und digitalisierte Gemeindeverwaltung soll künftig gewährleisten, dass Bürgeranliegen unkompliziert abgewickelt werden. Mit dem geschlossenen Antritt der gemeinsamen Liste kündigt sich für Ebenthal ein intensiver Urnengang an, bei dem die bisherigen Machtverhältnisse im Gemeinderat grundlegend auf die Probe gestellt werden könnten.