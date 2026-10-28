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/ ©grossglockner.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Abschnitt der Großglockner Hochalpenstraße.
Das Saisonfinale steht bevor.
Oberkärnten
28/10/2026
Ab 2. November

Bekannte Kärntner Panoramastraßen stehen vor der Winterpause

Noch bis 1. November 2026 können Ausflügler die Großglockner Hochalpenstraße und die Nockalmstraße befahren, ehe ab dem 2. November die jährliche Wintersperre greift.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Wer eine Fahrt über die bekannten Kärntner Panoramastraßen plant, hat dazu nur noch wenige Tage Zeit. Die Großglockner Hochalpenstraße sowie die Nockalmstraße können nur noch bis einschließlich 1. November 2026 befahren werden. Für Interessierte besteht damit die letzte Möglichkeit des Jahres, das Bergpanorama zu erkunden. Ebenso steht die Naturlandschaft des Biosphärenparks Nockberge Gästen weiterhin offen. Mit dem Stichtag 2. November endet der Fahrbetrieb vorübergehend, da auf beiden Gebirgsstrecken die behördliche Wintersperre in Kraft tritt. Die Wiedereröffnung erfolgt voraussichtlich Ende April bzw. Anfang Mai 2027.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Abschnitt der Nockalmstraße.
©nockalmstrasse.at
Eine Fahrt über die Nockalmstraße ist heuer noch bis 1. November möglich.
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