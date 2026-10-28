Bekannte Kärntner Panoramastraßen stehen vor der Winterpause

Wer eine Fahrt über die bekannten Kärntner Panoramastraßen plant, hat dazu nur noch wenige Tage Zeit. Die Großglockner Hochalpenstraße sowie die Nockalmstraße können nur noch bis einschließlich 1. November 2026 befahren werden. Für Interessierte besteht damit die letzte Möglichkeit des Jahres, das Bergpanorama zu erkunden. Ebenso steht die Naturlandschaft des Biosphärenparks Nockberge Gästen weiterhin offen. Mit dem Stichtag 2. November endet der Fahrbetrieb vorübergehend, da auf beiden Gebirgsstrecken die behördliche Wintersperre in Kraft tritt. Die Wiedereröffnung erfolgt voraussichtlich Ende April bzw. Anfang Mai 2027.

©nockalmstrasse.at Eine Fahrt über die Nockalmstraße ist heuer noch bis 1. November möglich.