Militärische Gedenkfeiern: Bundesheer ehrt Verstorbene

Rund um Allerseelen hält das Bundesheer in mehreren Kärntner Städten traditionelle Gedenkfeiern ab. Gewürdigt wird das Andenken an die Opfer beider Weltkriege, des Kärntner Abwehrkampfes sowie aller Menschen, die für Österreichs Freiheit ihr Leben gaben. Darüber hinaus richtet sich das Gedenken an verunglückte oder im Aktivstand verstorbene Angehörigen des Bundesheeres sowie der Exekutive – unter anderem im Zuge von Katastrophenhilfen oder friedenserhaltenden UN-Einsätzen.

Die Termine im Überblick: Freitag, 30. Oktober 2026: Bleiburg: Beginn um 11.00 Uhr beim Kriegerdenkmal am „Platz des Gedenkens“. Anschließend erfolgt eine Kranzniederlegung beim Denkmal in der Goiginger-Kaserne. Montag, 2. November 2026: Klagenfurt: Start um 9.30 Uhr am Landesehrenmal auf dem Zentralfriedhof Annabichl mit Gedenkworten von Militärkommandant Brigadier Philipp Eder.

Start um 9.30 Uhr am Landesehrenmal auf dem Zentralfriedhof Annabichl mit Gedenkworten von Militärkommandant Brigadier Philipp Eder. Spittal an der Drau: Um 9.30 Uhr versammeln sich die Teilnehmer beim Kriegerdenkmal bei der Stadtpfarrkirche.

Um 9.30 Uhr versammeln sich die Teilnehmer beim Kriegerdenkmal bei der Stadtpfarrkirche. Villach: Um 14.00 Uhr findet das Gedenken am Kriegerdenkmal des Zentralfriedhofs statt.

Um 14.00 Uhr findet das Gedenken am Kriegerdenkmal des Zentralfriedhofs statt. St. Veit an der Glan: Die Feier beginnt um 16.00 Uhr auf dem Soldatenfriedhof unter Mitwirkung des Bundesheeres. Gedenkworte sprechen Militärkommandant Brigadier Philipp Eder und Bürgermeister Martin Kulmer.