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/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 rückte ins Lavanttal aus.
Bad St. Leonhard
28/10/2026
Unfall

Durch Dachplatte gebrochen: Arbeiter (36) schwer verletzt

Am Mittwoch verunglückte ein 36-jähriger Kärntner bei Dacharbeiten in Bad St. Leonhard: Er brach durch eine Wellenkunststoffplatte und stürzte mehrere Meter tief auf den Asphalt. Dabei wurde er schwer verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Ein folgenschwerer Arbeitsunfall forderte am Mittwoch die Einsatzkräfte. Ein 36-jähriger Wolfsberger war an einem Haus im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard mit Dacharbeiten beschäftigt. Infolgedessen trat er auf eine durchsichtige Wellenkunststoffplatte. „Diese zerbrach und der Mann stürzte durch das Dach auf den Asphaltboden“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Der Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

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