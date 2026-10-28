Trauerbegleitung in Kärnten: Nachfrage wächst kontinuierlich

Rund 160 Freiwillige der Hospizbewegung Diakonie stehen trauernden Angehörigen in ganz Kärnten zur Seite. Der Bedarf an Trauerbegleitung nimmt seit Jahren zu.

Der Verlust einer geliebten Person stellt viele vor enorme Herausforderungen. Seit fast 30 Jahren steht die Hospizbewegung Diakonie Hinterbliebenen in Kärnten zur Seite. Das Angebot reicht von individueller Betreuung bis zu offenen Gesprächsrunden und ist für alle Interessierten kostenlos – unabhängig von Glaube, Herkunft oder Alter.

Professionelle Hilfe

Die Nachfrage nach professioneller Hilfestellung wächst seit Jahren kontinuierlich. Vergangenes Jahr erfuhren allein bei dieser Organisation 169 Betroffene persönliche Unterstützung. Über alle Träger hinweg werden kärntenweit jährlich mehrere hundert Menschen betreut. Zunehmend suchen auch Familien mit schwer erkrankten Angehörigen sowie trauernde Kinder Rat. „Das Thema Sterben verunsichert uns, denn es trifft uns immer mitten im Leben. Mit dem Ende des Lebens umzugehen, wird nie zur Routine werden. Mit der Trauer verhält sich es genauso“, erklärt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Ulrike Neff, pädagogische Leiterin der Initiative, ergänzt: „Trauer zulassen ist auch ein ,Ja‘ zum Leben. Ziel der Begleitung ist es nicht, den Verlust ungeschehen zu machen, sondern Menschen dabei zu unterstützen, mit ihrer Trauer leben zu lernen und Schritt für Schritt neuen Halt und Perspektiven zu finden.“