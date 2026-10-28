Für herausragende Verdienste: Kärnten zeichnet Ehrenamtliche aus

Die Verleihungen seien „das sichtbare Danke des Landes Kärnten für besondere Verdienste“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Mit diesen Würdigungen wolle man hervorheben, was diese Menschen uneigennützig für ihr Umfeld leisten. Sie stellen „ihren Mitmenschen das Wichtigste zur Verfügung […], das keinesfalls vermehrbar ist, nämlich ihre Zeit“.

Ehrenzeichen für Gewaltpräventionstrainer

Das Ehrenzeichen des Landes ging an Filmemacher, Autor und Gewaltpräventionstrainer Haris Bilajbegovic. Als Obmann des Vereins „Securus“ und Integrationsbotschafter setzt er sich an Schulen und Instituten für Toleranz und Respekt ein. Den Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten erhielten zwei langjährige Funktionäre: Rudolf Preimel, der fast fünf Jahrzehnte lang die Bergrettung Kärnten prägte und 24 Jahre als Landesausbildungsleiter aktiv war, sowie Vinzenz Ebner für seinen über 30-jährigen Einsatz rund um den Metnitzer Totentanz und das zugehörige Museum.

©LPD Kärnten/Jannach Am Foto: 3. Landtagspräsident Günter Leikam, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Haris Bilajbegovic und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Hohe Landesauszeichnung

Mit dem Lorbeer in Gold wurde außerdem Reinhold Hribernig gewürdigt. Er gründete die Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde sowie die Traditionsgendarmerie. Der Kärntner Lorbeer in Silber ging an Erfried Schlosser, Obmann der Naturfreunde St. Veit an der Glan. Auszeichnungen in Bronze erhielten Harmonika-Vizeweltmeister Michael Pirolt für die Organisation des Alpen-Adria-Bewerbes und Oberschulrätin Eva Gfrerer-Unterlerchner für ihre karitativen Hilfsprojekte im Rahmen des Lions Club Drautal. Die Laudationen sprach Christiane Ogris, musikalisch begleitet wurde die Feier von der Musikschule Katolnig. Unter den anwesenden Ehrengästen befanden sich unter anderem Rudi Schober, Hannes Gütler, Reinhold Dörflinger, Otmar Striednig und Anton Engelwurzer.